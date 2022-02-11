確診數兩年首破兩萬　張竹君：手上有1500宗初陽　顯然疫情未到頂

本港第五波疫情持續，今日更新增1325宗確診個案，初步確診個案則至少1500宗，數字再創新高。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（11日）在疫情記者會指，截至昨晚，由12月31日起，本地共有5,535宗本地確診個案，患者集中於葵青、深水埗、沙田屯門及黃大仙區。當被問到疫情已否有見頂跡象，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生回應：「我哋手上有1,500宗初步陽性，顯然疫情未到頂。」



另外，多間長者院舍及殘疾人士院舍出現確診個案，包括觀塘通明街36號地下的松暉護老中心、屯門的輝濤護老院（安麗分院）、松悅園耆欣護養院暨日間護理中心、荃灣圓玄護理安老院、馬頭圍鴻圖老人院、深水埗明愛麗閣苑、畢尚華神父護老頤養院；殘疾人士院舍則包括深水埗基督教懷智服務處元州宿舍及牛頭角香港心理衞生會賽馬會心薈庭。其中屯門的輝濤護老院疑似出現院內爆發，多人需要檢疫。



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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（11日）在疫情記者會時公布，本港今日新增1325宗確診個案，數字再錄得四位數，並創下新高。確診個案中，1323宗為本地個案，當中24宗帶有L452R，疑為Delta，1270宗個案疑為Omicron。另外，初步確診個案則至少1500宗。

由本港2020年爆發疫情至今，確診數字累計20,119宗，突破兩萬關口，自今年1月1日起，新增的個案近7500宗。

張竹君：二月份個案集中於深水埗、沙田及屯門區

張竹君指，截至昨晚，由12月31日起，本地共有5,535宗本地確診個案，患者集中於葵青、深水埗、沙田屯門及黃大仙區，「1月個案集中葵青、黃大仙，2月深水埗、沙田、屯門區比較多。」張竹君又形容，現時「疫情非常危急，醫體系統超出負荷」，需要找盡方法隔離確診病人及檢疫緊密接觸者。

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九間院舍現個案 其中屯門輝濤護老院疑出現院內傳播

疫情除了在社區蔓延，多間長者院舍及殘疾人士院舍亦現確診個案。長者院舍包括位於觀塘通明街36號地下的松暉護老中心，有一名保健員初步確診。另外，屯門的輝濤護老院（安麗分院），出現兩宗確診個案，亦有部分人士經快速測試發現陽性，張竹君指，懷疑院內出現傳播，預計有40人需要作檢疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（11日）在疫情記者會時公布，本港今日新增1325宗確診個案，數字再錄得四位數，並創下新高。（羅君豪攝）

松悅園耆欣護養院暨日間護理中心，一名護理員確診；荃灣圓玄護理安老院、馬頭圍鴻圖老人院分別有一宗確診個案；深水埗明愛麗閣苑一名工作人員確診，當局正在作個案追蹤及聯絡。畢尚華神父護老頤養院頤養院亦有人確診，由於個案涉及人數較多，不少人士需要檢疫。

殘疾人士院舍則包括深水埗基督教懷智服務處元州宿舍，院內有一名院友確診，同住的人士需要檢疫；牛頭角香港心理衞生會賽馬會心薈庭同樣有一名院友確診。