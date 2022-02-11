患癌翁抽痰吐血亡死因　男護士認有共識不理指引　不會阻學護抽痰

患癌翁在屯門醫院留院期間，由學護為他抽痰後突吐血身亡，死因庭續研訊。涉案男護士今午（11日）供稱，學護可以進行抽痰程序屬「病房共識」，但會先教導及監督學護，他亦指自己事發前不知有指引列明學護可以進行的醫療程序，他解釋曾問同事學護可否抽痰，因為他以前工作的病房不容許，但同事卻稱「睇住學護做，無錯就可以」，承認出事前病房有共識不用理會指引，亦無人出言阻止學護抽痰。



死者湯權（終年61歲）於2018年7月23日因舌癌復發在屯門醫院接受手術，手術後留醫屯門醫院，惟終在8月25日離世。

護士有時間會盡量監督

涉事病房的護士張港耀指，學護可以進行抽痰程序屬「病房共識」，他稱一開始會先教導學護有關程序，若學護在3至5次監察下都可以完成程序，便會放心讓他們自行抽痰，但護士有時間都會盡量監督他們。

護士張港耀指，學護可以進行抽痰程序屬「病房共識」，他稱一開始會先教導學護有關程序，若學護在3至5次監察下都可以完成程序，便會放心讓他們自行抽痰，但護士有時間都會盡量監督他們。(李慧娜攝)

事後才知道相關指引

張表示，在事發後才知道有指引列明學護可以進行的醫療程序，而根據指引，即使有護士在旁監督，學護也不可以進行抽痰程序。他又提及，當初曾問病房同事學護可否抽痰，因為他以前工作的病房不容學護自行抽痰，但同事卻稱「睇住學護做，無錯就可以」。

裁判官何俊堯質問，即是涉事病房有共識可以公然違反指引？張承認出事前的確有共識不用理會指引，亦無人出言阻止學護抽痰。

接手時見湯有嘔血等情況

張憶述，出事當日早上曾檢查湯的造口，並無發現異樣，亦不覺他有痰聲。中午時，學護葉美麟突然叫他幫忙，稱湯嚴重咳嗽，無法替他抽痰，亦有嘔血等，於是他接手處理湯。

放喉期間感到有阻塞

張亦提到，湯不斷掙扎，嘗試拉扯造口，結果觸碰到喉管，令喉管移位1至2厘米，此時他又見到湯嘴邊出現血絲、呼吸困難及面色發紫，於是替他接駁監察血含氧量的儀器，亦嘗試替他抽痰，但放喉期間感到有阻塞，雖然啟動了儀器，但終無法成功抽痰。後來，湯已昏迷，並有其他護士及醫生到場進行急救。

法醫甘樂生指，根據解剖報告，湯死於缺氧性腦損傷，相信與急救時心臟停頓，以致腦缺血的情況有關。(李慧娜攝)

官質疑張不斷改口供

張作供期間，多次遭何官質疑他不斷改口供，包括就葉曾否告知他抽痰時感覺「有嘢頂住」、湯是否曾觸碰到自己喉管以致移位等，何官更一度嚴厲地問道：「究竟點先喺真架？」

法醫甘樂生指，根據解剖報告，湯死於缺氧性腦損傷，相信與急救時心臟停頓，以致腦缺血的情況有關。

案件編號：CCDI912/2018

主要證人供詞。(詳看下圖)