強制檢測｜政府突改標準：大廈只一宗、收安心出行提示均毋須檢測

第五波疫情幾近失控，每日有多個污水呈陽性區域及數十幢大廈納入強制檢測名單，各區的檢測站大排長龍。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，因檢測需求大，當局已修改大廈強制檢測的準則，例如一棟大廈在短期內有兩個單位受影響、有確診個案，才會將要求大廈強檢；收到安心出行提示也不需即刻檢測，因並非法例列明強制。



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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（11日）在疫情記者會時公布，已修改確診大廈的強制測標準。（羅君豪攝）

昨日新增個案再次近千宗，但納入強制檢測的大廈卻只有20個，較前一日首破千宗時，大減三分二。張竹君在疫情記者會上指，當局知悉不少檢測站要排隊，亦知道社區個案多，已修改大廈強制檢測的準則，例如一棟大廈在短期內有兩個單位受影響或有確診個案，才會將大廈列入強制檢測名單。

她又稱，強制檢測次數也會減少，首1至3日做一次，第4至7日做二次，這是強檢安排。至於安心出行檢測提示，代表有風險，並非法律強制要求，「當然人龍少而有擔心可做。」

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被問及當局會否考慮延長各個檢測中心的服務時間，應付市民需求，張表示食衞局現正留意相關情況，有需要會調整服務時間。