澳籍工程師稱因其種族被解僱　官指被稱鬼佬不一定屬歧視　裁敗訴

禮頓建築（亞洲）的一名前澳洲籍工程師，聲稱負責一個聯營項目的爆破工程時遭到歧視，包括被稱呼為「鬼佬」，工作亦被架空。他因此向上級投訴，反遭解僱。他控告禮頓違反《種族歧視條例》，索償20萬元。經審訊後，區域法院法官今(11日)頒下判駁，裁定工程師敗訴。法官認為在工作場合使用「鬼佬」一詞，不一定帶有歧視，又指工程師未能證明他被終止合約，是與種族問題有關。



申索人Haden Francis William，答辯人為禮頓建築（亞洲）有限公司。

申索人原受僱任爆破組主管

判辭透露，申索人自2010年起獲禮頓聘用。於2016年時，他被委派在將軍澳藍田隧道工程中，出任爆破組的主管，該工程是禮頓和中國建築聯營。申索人於2017年2月遭解僱。

原告Haden Francis William稱在禮頓工作時遭種族歧視，索償20萬，但申索被裁敗訴。(資料圖片/劉安琪攝)

申索人能幹但與同事關係差

法官在判辭指，法庭須考慮申索人是否其種族而被解僱，惟他認為申索人未能證明此點。法官認同申索人工作上很能幹，但證人證供指申索人脾氣不佳，申索人與同事的關係欠佳，與同組人員相處亦有困難。

工作不會因申索人放年假而暫緩

申索人稱工作上遭架空，如上司及同事在他休假期間曾開會但沒知會他。法官指申索人的確在某些工作的通訊中，被排除在外，但證據亦顯示，他和同事的人際關係欠佳，而非因其種族問題。就申索人指稱他休假期間的會議，法官指項目涉及兩公司聯營，不會因申索人放年假而暫緩工作。

工作場用鬼佬一詞不一定帶歧視

此外，法官認為在工作場合使用「鬼佬」一詞，不一定帶有歧視。本案中有人使用「鬼佬」，不能證明這是種族歧視，亦不能證明與申索人被終止合約與此有關，故裁定其申索敗訴。

案件編號：DCEO 16/2018