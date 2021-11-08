禮頓前外籍主管稱遭種族歧視　被稱鬼佬開會不獲通知　索償20萬

禮頓建築（亞洲）的一名前外籍爆破工程主管，聲稱為禮頓工作時遭同事敵視，被稱呼作「鬼佬」之餘，又飽受排斥，常不獲邀出席會議，事後亦收不到會議記錄，他向上級投訴反遭解僱。他認為因其種族受到歧視，要求禮頓道歉及賠償20萬元的情感損失。案件今（8日）在區域法院開審，辯方在盤問主管透露指主管未有了解情況便作投訴，反指他不解責任，又透露他被解僱與其不會中文有關。



原告Haden Francis William入稟時在其申索書指出，他於2016年8月起受聘為禮頓的爆破主管。他在工作期間聽到同事以「鬼佬」稱呼他；另他又指他常不獲邀參與會議，或是會議往往在他放假時才開，他亦不獲提供會議記錄。他又發現同事會繞過他作決策。他有為這些事向上級投訴，但同月內便遭解僱。

原告供稱，他於2017年1月28日至2月18日休假後重返工作後，發現其上司指派其下屬召開了爆破組的內部會議，卻沒有通知他，他亦沒有收到會議的相關的電郵。原告指其作為爆破組的主管，下屬理應向其匯報。辯方則質疑原告當時正在休假，事情在期間亦得到處理，沒必要將相關電郵發給他。原告即回應稱，準備相關文件使其主要職責之一。

辯方續指原告作為部門主管，同意工作在其休假時必須繼續進行，指他並不清楚具體完成了什麼工作，至於他投訴沒有收到郵件，亦不能作出任何評價，質疑原告在不清楚具體情況下，亦沒有進一步了解事件，便直接向管理層作出投訴，指原告極不負責任。

案件編號：DCEO 16/2018