美國亞裔女遭推落月台死亡　生前為無家者發聲　竟為流浪漢所害

美國紐約地鐵上周六（1月15日）發生攻擊事件，亞裔婦女吳蜜雪（Michelle Alyssa Go）候車時遭６旬遊民推下鐵軌，當場遭列車撞擊身亡。事發後，她的親友都難以置信，聰明、善良還曾為遊民發聲的她，生命竟然會結束在她曾捍衛的人手中。



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《紐約郵報》報導，40歲的吳蜜雪在全球四大會計師事務所之一的勤業（Deloitte）擔任資深經理。工作之餘，她長年在紐約青少年聯盟（New York Junior League）擔任義工，專責年長者、流浪漢、移民與遭逢困難的學生和家庭，協助他們走上獨立、成功的道路。

不過，吳蜜雪的親友沒料到，她最後竟遭流浪漢所害。朋友透露，她在校園時期就展現領導風範，即使在一群男性中也毫不遜色，聰明又風趣，大家都認為她相當可靠。德勤常務董事甘達爾（Jonathan Gandal）也表達哀悼，強調會全力協助家屬後續事宜。

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長期關注兒少、婦女等議題的國際少年同盟協會（The Association of Junior Leagues International）也發聲明表示，對於吳蜜雪以如此「悲慘」和「沒道理」的方式死去感到痛心，希望當局能夠藉由這次的事件，加強對心理健康和弱勢族群的關注。

事發後，媒體也訪問吳蜜雪位在曼哈頓上西城住處附近的居民，他們除了遺憾之外，也說現在根本不敢搭乘地鐵。警方則表示，61歲嫌犯流浪漢馬夏爾（Simon Martial）已被逮捕，目前未有跡象表明此為「種族仇恨」所引起的犯罪，初步研判為隨機犯案。

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