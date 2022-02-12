聶德權：望下周縮打科興後休息時間　料可增接種量　對控疫有信心

第五波疫情急速爆發，公務員事務局局長聶德權於商台《政經星期六》節目中表示，下星期於新界將增3個流動復必泰接種點，每個可提供超過1千針。他指出，現時正與醫療機構商討延長運作可行性，無論私家診所或中心都需要人手，呼籲私家診所醫生參與疫苗接種計劃幫忙。

另外，聶又稱，科興疫苗藥廠已經表明，接種後休息時間可由30分鐘縮短到15分鐘，希望下星期開始可適用於各個檢測站及私家診所。他指，公衆對第五波疫情要有危機感，但政府根據過往處理數波疫情的經驗及本港醫療系統，「自己應該要對自己有信心。」



公務員事務局局長聶德權。（資料圖片)

公務員事務局局長聶德權於商台《政經星期六》節目中表示，下星期新界將會新增3個流動接種點，提供復必泰疫苗，分別設於粉嶺、屯門及沙田。他稱，自一月初本港接種疫苗情況踴躍，短時間内提升到70%，昨日單日接種量達9.2萬針。

另外，市民接種科興疫苗後，原本要休息30分鐘觀察。根據藥廠最新指示，建議可縮短時間至15分鐘。聶希望下星期開始陸續應用，預料可提升疫苗中心及私家診所的流量及接種量。

研加人手加長接種中心營運時間

聶又稱，目前各接種中心早上8時開始營運，接種人手自去年起，便早於7時開始準備，一直運作到晚上8、9時後。當局現時正與醫療機構商討，研究可否有足夠人手加長營運時間。他續指，已不斷動員私家診所醫生參與疫苗接種，或建議私家診所考慮於周末時間加開營運時間。政府過去一個月持續與私家診所聯繫，一直補給疫苗，診所每次可訂800針，於2、3日內送到。

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回應會否封城 聶︰所有建議都有討論

聶德權說，在過去一個星期，已調動不同公務員參與各中心工作。被問到政府有否信心可控制第五波，他稱，香港醫療系統一直不差，過往幾波疫情已有經驗應對，認為公眾對於第五波疫情要有危機感，「自己應該要對自己有信心。」

另外，5至11歲的兒童下星期起可於兒童醫院、圓洲角診所開始接種疫苗。他稱，雖然目前學校以網課進行，但有些國際學校計劃組織20、30人一組，接載學生去打針。

被問到政府對封城的可行性態度，聶德權稱目前香港最重要提升三大能力：檢測、隔離及疫苗接種，「咩措施最有效就做，所有建議都有討論。」如遇到樽頸時，亦會向中央提出求助。