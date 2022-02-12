兩郵差染疫　中西區荃灣青衣派遞延誤　社署高級社會保障助理中招

撰文：馬煒傑 梁思行
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香港郵政局今日（12日）表示，兩名分別隸屬郵政總局及荃灣派遞局的郵差初步確診。一位平日負責中環蘭桂坊、和安里、榮華里、德己立街，威靈頓街一帶的工作；另一位主要在青衣青泰苑、青雅苑及青宏苑。兩名郵差最後上班日同為2月11日。區內的派遞服務及智能郵站服務在此期間會有延誤。

一名郵政總局遞派局的郵差初步確診，區內的派遞服務及智能郵站服務在此期間亦會有所延誤。

隸屬郵政總局的患者派遞局並不對外開放，患者上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩。

郵政局表示已即時安排與該郵差一同工作的人員接受病毒測試，並為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。郵政總局遞派局亦將於2月12日至14日暫時關閉，區內（包括金鐘、中環、上環、堅尼地城、半山區、山頂、石塘咀、西環及西營盤）的派遞服務及智能郵站服務在此期間亦會有所延誤。

隸屬荃灣派遞局郵差初步確診

另一名初步確診郵差，隸屬荃灣派遞局，平日主要負責青衣青泰苑、青雅苑及青宏苑的部份派遞工作，而荃灣派遞局並不對外開放。他最後上班日期為本月11日。期間有進行體溫檢測，體溫正常。他外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩。

荃灣派遞局將於14至15日暫時關閉。區內（包括荃灣、青衣、深井、汀九及青龍頭）的派遞服務及智郵站服務在此期間會有所延誤。郵政局已即時安排與該郵差一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

社會福利署一名隸屬長者生活津貼中央處理組的高級社會保障助理確診。（資料圖片）
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