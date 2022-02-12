兩郵差染疫　中西區荃灣青衣派遞延誤　社署高級社會保障助理中招

香港郵政局今日（12日）表示，兩名分別隸屬郵政總局及荃灣派遞局的郵差初步確診。一位平日負責中環蘭桂坊、和安里、榮華里、德己立街，威靈頓街一帶的工作；另一位主要在青衣青泰苑、青雅苑及青宏苑。兩名郵差最後上班日同為2月11日。區內的派遞服務及智能郵站服務在此期間會有延誤。



一名郵政總局遞派局的郵差初步確診，區內的派遞服務及智能郵站服務在此期間亦會有所延誤。

隸屬郵政總局的患者派遞局並不對外開放，患者上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩。

郵政局表示已即時安排與該郵差一同工作的人員接受病毒測試，並為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。郵政總局遞派局亦將於2月12日至14日暫時關閉，區內（包括金鐘、中環、上環、堅尼地城、半山區、山頂、石塘咀、西環及西營盤）的派遞服務及智能郵站服務在此期間亦會有所延誤。

隸屬荃灣派遞局郵差初步確診

另一名初步確診郵差，隸屬荃灣派遞局，平日主要負責青衣青泰苑、青雅苑及青宏苑的部份派遞工作，而荃灣派遞局並不對外開放。他最後上班日期為本月11日。期間有進行體溫檢測，體溫正常。他外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩。

荃灣派遞局將於14至15日暫時關閉。區內（包括荃灣、青衣、深井、汀九及青龍頭）的派遞服務及智郵站服務在此期間會有所延誤。郵政局已即時安排與該郵差一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。