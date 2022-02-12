外傭快測陽性5日未送院　曾收確診編號又無資料　僱主：得個亂字

居龍蟠苑龍瑚閣的林先生，外傭於7日（星期一）快速測試陽性，晚上到聯合醫院求醫，院方要求外傭回家等候結果，至前日（10日）下午，外傭疑收到衞生署電話指已確診，個案編號為17049。

僱主林先生今日向《香港01》表示，由於衞生署已無再上載確診人士的資料到網頁，外傭仍未入院，他無法得知外傭是否真正確診，連查閱確診者大廈的名單，亦不見有他居住的大廈。他批評：「完全得個亂字，到底確診定唔確診：定點冇人知，我打咗第7日終於打到官方熱線，但結果比埋個案編號，外傭身分證號碼、住址，比埋佢（衞生署）打嚟嘅來電顯示，都查唔到(個案17049資料)，到底佢哋個系統睇到啲咩嘢，查到啲咩嘢呢？」

他說，在周一外傭進行快速測試前，其父母曾經到過家中探望孫女，短時間逗留亦確診，其父親於今日送院，但較早確診的外傭則遲遲未獲安排。他擔心，由於家人到訪短時間後確診，意味外傭有一定傳播力，若她長時間繼續留家，不肯定是否確診，會增加大廈傳播的風險。

《香港01》正就個案向衞生署查詢，正待回覆。



相關閱讀：外傭快測呈陽性往急症室被遣回家 兩少主確診 僱主現身：點解？

居龍蟠苑龍瑚閣的林先生，其外傭於7日（星期一）快速測試後陽性，晚上到聯合醫院求醫，其後院方要求她回家等候結果。至前日（10日）下午，外傭收到衞生署電話指她確診，個案編號為17049。林先生今日（12日）向《香港01》透露，當局一直未有進一步安排，亦不知道外傭何時送院，現時外傭已經退燒，但仍有頭痛、咳嗽的病徵，而兩位女兒同樣已退燒，仍有咳嗽。

父母在外傭檢測前曾探訪 父親今日確診送院

林先生指，星期一外傭進行快速測試之前，父母曾經到家中探望女兒，惟得知外傭發燒後已即時離開。他指，昨日得悉父母開始出現病徵，家人於是為二人安排上門做檢測，父親於今日確診並由救護車送院，惟較早確診的外傭則至今仍未獲安排，亦沒有收到確診的短訊通知。

林先生於是就外傭的個案致電衞生署熱線，但接線的員工就指，沒有個案編號17049的相關資料，亦不清楚當日通知外傭的來電是否屬衞生署核下。

▼2月11日 長沙灣體育館檢測站人龍▼



衞生署無再公布確診資料 林先生無法查證確診編號

過往衞防護中心在公布個案時，會連同附件上載至網頁供市民參閱，資料包括個案編號、年齡、疫苗紀錄、病徵等資料。惟自上周起，署方沒有再就個案公布詳細資料，一般市民難以再查閱確診者資訊。

好似捉伊因咁，完全聯絡唔到，一家又未收到任何檢疫令、檢疫通知，得罪講句，我哋出街又得乜都得。 檢測陽性外傭僱主林先生

▼北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）▼



+ 3

更新措施後，林先生無法透過查閱資料，得知外傭是否真正確診，加上熱線職員表示沒有個案資料，連同查閱確診者大廈的名單，亦不見有他居住的大廈，直言更感迷茫，無奈道「好似捉伊因咁，完全聯絡唔到，一家又未收到任何檢疫令、檢疫通知，得罪講句，我哋出街又得乜都得。」加上林先生已就外傭的個案通報公司，擔心萬一資料出錯需要承擔後果，「依家真係完全唔知可以做啲咩」。

完全得個亂字，到底確診定唔確診定點冇人知。 檢測陽性外傭僱主林先生

林先生批評：「完全得個亂字，到底確診定唔確診定點冇人知，我打咗第7日終於打到官方熱線，但結果比埋個案編號，比埋外傭身分證號碼、住址，比埋佢（衞生署）打嚟嘅來電顯示，都查唔到，到底佢哋個系統睇到啲咩嘢，查到啲咩嘢呢？」

父母短時間逗留亦確診 憂外傭留家增大廈傳播風險

他指太太與他的快速測試結果暫時為陰性，但太太開始發高燒至39度，昨日到過政府門診交樽，正等待結果。現時一家人亦不敢外出，幸好家中有足夠的糧食及日用品，自己亦與管理處交代情況，管理處亦指有需要時可代為購買物資。不過，他仍然擔心，由於家人到訪短時間後確診，意味外傭有一定傳播力，擔心長時間繼續留家，又不肯定是否確診，會增加大廈傳播的風險，「完全唔知我哋應該做，或者唔應該做啲咩嘢。」