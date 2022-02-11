內地蔬菜陸續供港　多區菜價回復正常　檔主：供應恢復近8成

早前因應有跨境司機及內地人員懷疑感染新冠病毒，大批供港蔬菜未能送抵香港，導致超市的新鮮蔬菜均被搶光，全港菜檔菜價亦大幅加價。不過今日（11日的）內地蔬菜陸續恢復供港，街市和超市的蔬菜開始補充。有街市菜檔檔主表示，今日蔬菜供應恢復近8成，菜價亦恢復正常。
早前有跨境司機及內地人員懷疑感染新冠病毒，大批供港蔬菜未能送抵香港，更有司機被告知「未來會關閉幾日」，前日有（8日）99％內地蔬菜不能供港，導致超市的新鮮蔬菜均被搶光，全港菜檔菜價狂飆，有的更加價超過80%。不過，今日（11日）內地進口蔬菜供應量現已大致回復至正常水平，記者走訪多區街市及超市，發現開始有蔬菜到貨，有超市員工表示前兩日完全沒有蔬菜到貨，今日才開始「返貨」。
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而街市蔬菜貨源充足，昨日番茄、薯仔價錢飆升至$30/斤，今日已經回復至$16/斤，而蔬菜昨日飆升至$45/斤，今日亦有$10/份，價格相對回落。有街市菜檔檔主表示，今日蔬菜供應恢復近8成，因此菜價亦恢復正常。
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