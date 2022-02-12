增1514宗確診　3478人家居檢疫　衛生署三招教如何與確診家人共處

第五波疫情嚴峻，近日確診數字不斷飆升，連日錄得千宗個宗。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（12日）公布，本港新增1,514宗確診，超過1,500宗初步確診，數字再破紀錄，連續兩日錄得四位數。徐樂堅指，明白市民感到憂慮，直言「大家要有心理準備，同病毒進行兩年嚟最嚴峻嘅一場戰鬥，係一場硬杖，感染人數未來一段時間係會持續高企」，又呼籲市民盡量避免外出，現階段期望可盡快截斷傳播鏈，望市民配合。徐樂堅指，明白市民對疫情感憂慮，當局已不斷檢視措施，其中正就檢測能力提升，期望可改善檢測站大排長龍的情況；另外亦已更新強檢大廈要求，現時多於一個單位出現確診個案，方會將大廈納入強檢。



他又指，留意到有不少疑似確診或初步確診個案逗留在家中等待一段時間方獲送院，隨個案不斷上升，醫護人員面對龐大壓力，醫管局亦已增加人手，晚上繼續安排病人入院或入住檢疫中心，但由於個案眾多，「唔會短於幾個小時入院，要有心理心理準備，要有啲時間，甚至可能等幾日時間。」他提醒，確診者等候入院期間，同住的家人應該配戴口罩，盡量避免與確診者接觸，亦應該準備好消毒用品，例如廁所漂白片，在共用洗手間時做好消毒減低感染風險。



▼北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）▼



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確診及初步確診個案同樣破千

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（12日）公布，本港新增1,514宗確診，數字再破紀錄，連續兩日錄得四位數。他指，現時疫情快速發展，三天以來錄得過千宗個案，今日初步陽性個案亦超過1,500宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日確診的個案有1,509宗為本地個案，有17宗疑為Delta，1,419宗疑為Omicron。

除社區爆發，徐樂堅指，這一波疫情留意到有不少安老院舍及殘院舍殘疾人士院舍出現爆發，甚至有不少未接種疫苗的院友出現嚴重併發症。至今確診個案涉及42間院舍，逾80名員工，亦有長者因染疫死亡，情況令人憂慮。他稱，現時有不少院友明白感染新冠肺炎的嚴重後果，「都知道好多院友嘅家人支持、好多院友希望打針，會同醫生盡快幫佢哋注射。」

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（12日）公布，本港新增1,514宗確診，數字再破紀錄，連續兩日錄得四位數。（廖雁雄攝）

現時3,478正進行或已完成家居檢疫 涉1,415個住戶

徐樂堅強調，抗疫的措施會盡量更新，避免確診個案急增會拖垮醫療體系。他指出，當局自2月8日起，將竹篙灣轉為社區隔離設施；現時竹篙灣第一及第二期，可提供1,500個單位，第3A、3B及第四期若可提供2,000個單位，防護中心於今、明兩日正逐步驣空竹篙灣的單位，讓有需要的病人入住。

政府正推行「居安抗疫計劃」，徐樂堅指，經衞生防護中心評估為合適作家居檢疫的人士，或其緊密接觸者，會進行四天或十四天的家居檢疫。過去一天，中心共向1,091人發出相關家居檢疫令，至今有3,478人正在進行或已完成家居檢疫，涉及1415個住戶。他補充，中心就家居環境、同住人士風險程度及身體情況等作評估，讓相關人士不適合作家居檢疫，當局將會安排其入住檢疫中心，而截至昨日共有2,300人在全港8間檢疫中心進行檢疫。

▼2月11日 蘇屋邨海棠樓圍封檢測▼



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徐樂堅：大家要有心理準備，同病毒進行兩年嚟最嚴峻嘅一場戰鬥

隨著疫情不斷發展，徐樂堅指，明白市民感到憂慮，直言「大家要有心理準備，同病毒進行兩年嚟最嚴峻嘅一場戰鬥，係一場硬杖，感染人數未來一段時間係會持續高企」，又呼籲市民盡量避免外出，現階段期望可盡快截斷傳播鏈，望市民配合。

近日多區檢測站大排長龍，徐樂堅指，明白市民檢測時需要等候一段長時間，當局亦期望可以改善情況，現時正提升本港的檢測能力，「明白現時供不應求，未來繼續提升檢測能力」，當局亦會將資源集中高風險地區，檢視及調整處所納入強檢公告的準則。現時當局將強檢要求調低，大廈出現多於一個單位有確診個案，方會被納入強檢。

本港新增1,514宗確診，數字再破紀錄，連續兩日錄得四位數。（廖雁雄攝）

衛生署三招教與確診家人共處：

1. 在家中各家人均要戴口罩

2. 留意家居消毒，確診家人使用洗手間後，應事先準備好消毒用品，例如漂白片等

3. 確診者最好留在獨立房間內，避免與家人共用物品

料等長時間方可送院 徐樂堅：確診者最好留在獨立房間

另外，有不少疑似確診或初步確診個案逗留在家中等待一段時間方獲送院，徐說，由於個案不斷上升，醫護人員面對龐大壓力，需要短時間將病人送院。醫管局已增加人手，晚上亦繼續安排病人入院或入住檢疫中心，情況逐漸改善，但由於個案眾多，「唔會短於幾個小時入院，要有心理心理準備，要有啲時間，甚至可能等幾日時間。」

他提醒，如果家中有初步確診的家人，需要等候長時間送院，同住的家人應該配戴口罩，並留意家居消毒，盡量避免與確診者接觸，「操作一定困難，如果有獨立房間，確診嘅入去等候安排送院。」家人亦應該準備好消毒用品，例如廁所漂白片，在共用洗手間時做好消毒減低感染風險。徐續指，期望市民明白現時正值嚴峻的第五波疫情，市民需要保持警愓，遵守各項措施及保持衞生。

▼2月11日 元州邨元盛樓圍封檢測▼

