水泉澳邨茂泉樓、祥龍圍邨呈祥樓污水呈陽性　晚上連環圍封強檢

第五波疫情持續，政府今日（12日）表示，沙田水泉澳邨茂泉樓、上水祥龍圍邨呈祥樓排放的污水樣本，對新冠病毒呈陽性，並涉及變種病毒，懷疑大廈內有隱形患者，先後在晚上6時半和7時半突襲圍封，進行強制檢測。茂泉樓和呈祥樓的住戶須分別晚上11時和凌晨零時前檢測，期間不能離開單位，預料最快明日（13日）中午可以解封。



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政府傍晚表示，沙田水泉澳邨茂泉樓和上水祥龍圍邨呈祥樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，並涉及變異病毒株，懷疑大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府先後在傍晚6時半和7時半，將茂泉樓和呈祥樓列為「受限區域」。

「受限區域」內已設立臨時採樣站，政府要求茂泉樓和呈祥樓的住戶，分別今晚11時和凌晨零時前接受檢測，在所有人士有檢測結果前。受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險，政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。當局期望明日約中午12時可完成行動。

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另外，任何在1月30日至今日期間，身處茂泉樓超過2小時的人士，即使在封區期間不在大廈內，亦須在下周一（14日）或之前接受強制檢測，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

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