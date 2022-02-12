疫情｜徐樂堅：不排除封城　沒有硬指標　視乎社交距離措施成效

香港第五波疫情一發不可收拾，今日再增逾1500宗確診個案。有政府專家顧問指出，若現行社交距離措施下，確診個案仍大幅上升，封城可以是最後手段。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅於疫情記者會上表示，若現行的社交距離措施沒有收效，不排除會封城，但指沒有確診宗數等硬指標，需要考慮一籃子因素。



+ 2

徐樂堅於記者會上，被問到香港封城的可能性，他回應：「會唔會有一啲更強烈嘅社交距離措施，包括將某一啲地方需要停頓、停止，甚至係以封城嘅做法？其實唔能夠排除呢一個可能性。」他說，政府整個社交距離措施是逐步推進，而現時措施已較過往數波嚴厲，期望可以收效，若無成效，「係有機會會有啲比較嚴重嘅措施需要考慮。」

至於問到要至何時，或有多少宗確診會需要做到封城措施，徐樂堅以英語表示，「There are no a hard criteria to trigger any lock down, but we have to consider a basket of factors before we decide a more drastic social distancing measures.（沒有任何硬指標引發封城，但我們決定更嚴厲的社交距離措施前，會考慮一籃子因素）」

▼2月12日 港珠澳大橋出現北上人潮▼



+ 12

現時措施是否有成效？徐樂堅表示，暫時見到有一定幫助，「個案數字雖然上升，但唔係去到一個好幾何級數嘅變化」。不過他說，留意到現時仍有某些地點聚集性高，希望市民可以合作及自律，「尤其是唔好輕視病毒所帶嚟嘅影響」，會一直留意爆發情況，預告有機會再封廈或封區，「過往曾經嘗試過萬一有啲大廈嘅爆發可能係嚴重，可能我哋都需要某一個大廈或某一環境大範圍圍封，等個案唔好再出去其他地方」，指會視乎每個地區及爆發情況決定，不排除若市民不配合社交距離措施，會有更嚴厲的措施推行。

翻查資料，政府曾於去年1月23日凌晨4時，將佐敦指定區域「廟街疫區」局部地區封鎖，範圍即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街。當時封區3日，有約7000人完成檢測，找出13宗個案。此後，政府縮細圍封區域至單幢大廈，並約一晚內完成居民檢測，至早前葵涌邨爆疫，逸葵樓被延長圍封至5日，才獲解封。