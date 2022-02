疫情｜徐樂堅：不排除封城　沒有硬指標　視乎社交距離措施成效

香港第五波疫情一發不可收拾,今日再增逾1500宗確診個案。有政府專家顧問指出,若現行社交距離措施下,確診個案仍大幅上升,封城可以是最後手段。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅於疫情記者會上表示,若現行的社交距離措施沒有收效,不排除會封城,但指沒有確診宗數等硬指標,需要考慮一籃子因素。



徐樂堅於記者會上,被問到香港封城的可能性,他回應:「會唔會有一啲更強烈嘅社交距離措施,包括將某一啲地方需要停頓、停止,甚至係以封城嘅做法?其實唔能夠排除呢一個可能性。」他說,政府整個社交距離措施是逐步推進,而現時措施已較過往數波嚴厲,期望可以收效,若無成效,「係有機會會有啲比較嚴重嘅措施需要考慮。」

至於問到要至何時,或有多少宗確診會需要做到封城措施,徐樂堅以英語表示,「There are no a hard criteria to trigger any lock down, but we have to consider a basket of factors before we decide a more drastic social distancing measures.(沒有任何硬指標引發封城,但我們決定更嚴厲的社交距離措施前,會考慮一籃子因素)」

2月12日 港珠澳大橋出現北上人潮



現時措施是否有成效?徐樂堅表示,暫時見到有一定幫助,「個案數字雖然上升,但唔係去到一個好幾何級數嘅變化」。不過他說,留意到現時仍有某些地點聚集性高,希望市民可以合作及自律,「尤其是唔好輕視病毒所帶嚟嘅影響」,會一直留意爆發情況,預告有機會再封廈或封區,「過往曾經嘗試過萬一有啲大廈嘅爆發可能係嚴重,可能我哋都需要某一個大廈或某一環境大範圍圍封,等個案唔好再出去其他地方」,指會視乎每個地區及爆發情況決定,不排除若市民不配合社交距離措施,會有更嚴厲的措施推行。

翻查資料,政府曾於去年1月23日凌晨4時,將佐敦指定區域「廟街疫區」局部地區封鎖,範圍即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街。當時封區3日,有約7000人完成檢測,找出13宗個案。此後,政府縮細圍封區域至單幢大廈,並約一晚內完成居民檢測,至早前葵涌邨爆疫,逸葵樓被延長圍封至5日,才獲解封。