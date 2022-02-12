增3宗死亡包括4歲男童　沒長期病送院前已無呼吸　感染途徑不明

新冠病毒疫情不受控，本港今日（12日）新增1514宗確診，初確診個案亦達1,500宗。衛生署今日再公布3宗死亡個案，分別為98歲、75歲男病人及4歲男童，當中男童送院時已無呼吸及心跳。疫情爆發至今，累計有221名患者離世。另有3宗危殆個案及16宗嚴重個案。危殆的84歲及80老翁均沒有打疫苗。



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業公布3宗死亡個案。（廖雁雄攝）

兩老翁昨午及今晨離世 男童送院時已無呼吸心跳

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，98歲男病人（#19609）未有接種疫苗，在院舍進行快速測試後呈初步陽性，本月9日送入瑪麗醫院後確診，隔離後病情持續惡化，延至今早7時59分離世。

另一位離世病人為75歲患長期病的男病人（#19078），在本月4日因自身疾病入住屯門醫院外科病房，在本月9日在檢測中呈陽性，其後病情持續惡化，延至昨日下午1時51分離世。

至於4歲男童，他在本月9日發燒，於11日凌晨曾嘔吐，至凌晨3時由救護車送到博愛醫院，男童當時已無呼吸心跳，救護員即時為男童進行搶救，但男童在凌晨4時16分證實死亡。醫護人員為他抽樣本進行檢測，其樣本對新冠病毒呈初步陽性。個案現時已交由死因裁判官跟進。衛生署其後補充指男童並沒有長期病患，傳染途徑暫時不明，家人亦開始有病徵。

另外，有3宗危殆個案及16宗嚴重個案，危殆的84歲翁（#14814）及80老翁（#19224），他們均沒有打疫苗，分別在將軍澳醫院及明愛醫院留醫；而危殆的97歲老翁（#18489）則有接種疫苗，現時在仁濟醫院留醫。

此外，有50 名醫護初步確診，大部分在社區或家居感染，有20多員工被列為密切接觸者。在入院篩查，亦有9人初步確診，60名同病房病人被列為密切接觸者。

本港新增1,514宗確診，數字再破紀錄，連續兩日錄得四位數。（廖雁雄攝）

出院準則更新 病人CT值達30以上基本上不能傳播

李立業續提到，現時的病人出院準則現時已更新，出院的患者要符合以下其中一個下列條件，包括兩個相隔廿四小時核酸測試樣本CT值持續在30以上；或抗體水平持續增加、至少一次抗原測試呈陰性、及最少一次核酸測試結果呈陰性、CT值為30以上；又或抗體測試由陰性轉為陽性，再有最少一次核酸測試陰性、CT值為30以上。

李解釋，據香港大學及醫管局早前的研究，CT值達30以上，基本上已不能傳播，加上驗到有抗體，傳播風險非常低。李續指，今次根據科學數據更新準則，衞生署聯合科學委員會跟醫管局感染控制專家均同意。

現時的病人出院準則現時已更新。（資料圖片）

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