民政署向上水、深水埗及沙田等污水大廈住戶及物管　派快速測試包

全港各區都出現確診個案，涉及全港多幢大廈，民政事務總署指，在5個地區採集到的污水樣本呈陽性，包括上水祥龍圍邨呈祥樓和景祥樓、深水埗元州邨3座、秀茂坪紀律部隊宿舍兩座、水泉澳邨茂泉樓，及元朗3幢大廈。民政事務總署指，已向區內住戶、清潔員工及物管員工派發共約14 350套快速測試套裝。



各區民政事務處今日向5區驗出污水樣本陽性的住戶和清潔員工及物管員工，派發快速測試套裝，包括上水祥龍圍邨呈祥樓和景祥樓、深水埗元州邨元泰樓、元和樓和元豐樓、秀茂坪紀律部隊宿舍第一座及第二座，沙田水泉澳邨茂泉樓，及元朗的宏豐大廈、元新大廈及保安樓。

其中上水祥龍圍鄒呈祥樓和景祥樓及水泉澳邨茂泉樓今晚圍封強檢。而昨日元州邨元盛樓已因污水樣本呈陽性而圍封檢測，今日同邨另外3座亦獲發快速測試包。民政事務總署指，快速檢測包為自願檢測，期望可以及早識別感染者，保障患者和他們的家人，但強調快速測試套裝不能替代政府強制檢測的要求。