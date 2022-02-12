港府與內地政府成立5大專班　研建醫療設施　李家超：唔考慮封城

疫情持續，政務司司長李家超昨日（11日）率團到深圳，準備今日（12日）出席第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會。他晚上返港後召開記者會，指港府將會與中央和廣東省政府，成立至少5個專班，聯手探討興建檢疫和隔離設施、從內地供應醫療等物資，以及提升檢測量等。

被問到港府會否有封城打算，李家超強調「唔考慮封城嘅計劃」，認為此舉是最後手段，而近日加辣的社交距離、禁止跨家庭聚會等措施生效後，加上內地提供協助，便有望可遏止疫情。



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李家超表示，今日率領運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、民制及內地事務局局長曾國衞，以及保安局局長鄧炳強，與中央、廣東省和深圳市政府的會議。他表示，變種病毒Omicron傳播極快，令本港在資源和醫療和設施等面臨樽頸，遂在會上向中央提出5大請求，包括：

1. 調派內地專家協助進行病理排查

2. 提升本港檢測能力

3. 協助建設檢疫和隔離設施

4. 提供快速抗原測試套裝

5. 提供病床、抗疫設施的家具，以及口罩等抗疫物資

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李家超表示，港澳辦、衞建委、廣東省和深圳政府均表示會提供協助，並在多方面的議題上深入討論、交流，並會成立至少5個專班，包括流行病學專家組、檢測組、檢疫設施組、醫療物資保障組、其他物資供應組等，而成員則有港府、中央政府和廣東省政府，三方將會盡快成立專班，針對各項專題，研究和制訂執行方案。

他又指，留意到多名確診者滯留家中多日仍未能送院治療或隔離，形容本港的醫療上在多方面出現樽頸，飽受巨大壓力，因此希望在內地的協助下，解決樽頸問題，建立醫療設施，務求可以在第一時間將患者送到有關設施治療或隔離，毋須再在家等候。

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至於內地將會協助增加甚麼設施，李家超表示，內地將協助興建的設施，包括醫療和檢測，惟實際的規模和選址，又指在興建新的設施上，有多方面考量，仍有待專班商討，但強調會盡快制訂方案。其他專班，如提供醫療物資方面，需時較短，相信可較快做到。

市民近日關注政府如何應對龐大檢測需求，他表示，本港現時的檢測能力約為每日20多萬次，本月將進一步增加至30萬，「但30萬我哋覺得都需要再增加，增加最多最好」，因此已要求中央協助提升檢測量，包括在人力、配套和實際地方等，形容「目標清晰」，「檢測能力係要提升，希望提供係以倍計」，但未有交代實際目標。

被問到本港疫情持續升溫，會否考慮專家提出的封城策略，李家超斬釘截鐵地說：「我哋唔考慮封城嘅計劃」，並引用世界衞生組織指，封城是最後手段，而港府有信心，在社交距離措施加辣後，以及禁止跨家庭聚會，加上內地協助抗疫，將能有效控制疫情。

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