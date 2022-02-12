接載緊密接觸者　7醫療輔助隊隊員染疫　在竹篙灣、觀塘帝盛工作

醫療輔助隊於疫情之下，一直提供支援工作。政府公布，於2月9日至2月11日期間，共有7名醫療輔助隊隊員確診或初步確診，分別曾在觀塘帝盛酒店檢疫中心、竹篙灣檢疫中心和醫療輔助隊總部工作，指因應情況，部分前線服務可能受到影響，醫療輔助隊表示會靈活調配人手，盡量把影響減少。



醫療輔助隊成員在疫情期間，一直負責接載緊密接觸者到檢疫中心。醫療輔助隊表示，2月9日至2月11日之間，合共有7名隊員確診或初步確診，已暫停當值，他們分別曾在觀塘帝盛酒店檢疫中心、竹篙灣檢疫中心和醫療輔助隊總部工作，工作期間有穿著及佩戴個人防護裝備，並嚴格遵從感染控制措施。

醫療輔助隊表示，已安排徹底清潔和消毒確診或初步確診隊員曾逗留的地方，並已通報衞生防護中心跟進。與有關隊員可能有緊密接觸的人員，已按建議接受病毒檢測。醫療輔助隊指，因應有關個案，部分前線服務可能受到影響，會靈活調配人手，盡量把影響減低。