檢疫大廈｜共1186幢　太古城及凱旋門上榜　兩檢疫戶地址被全披露

第五波疫情持續嚴峻，患者密切接觸者要居家檢疫，即「居安抗疫」計劃。衞生署今日（12日）晚上更新家居檢疫大廈名單，當中元朗繼續成為18區之冠，共有165幢住宅大廈上榜，較昨日再增44幢；其次則為沙田，共有142幢大廈有住戶居家檢疫，較前一日再增36幢。

另外，多區亦有多個中產屋苑及豪宅上榜，包括東區的太古城夏宮閣、天星閣、金山閣、寶馬山花園，以及九龍站上蓋的凱旋門摩天閣和觀星閣等。

另外，衞生署過去在公布檢疫人士居住的大廈和「疫廈」名單時，均不會披露整個住所資料，僅提到其屋苑及座數，惟今日的最新名單上卻有至少兩個位於尖沙咀和元朗的檢疫人士資料是完整地址，做法非常罕見，最新檢疫大廈名單的網站午夜再無法瀏覽，相信檔案已被下架，未知是否與個別單位整個住址被披露有關。



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根據衞生防護中心最新的家居檢友大廈名單，昨日共有1,186幢大廈上榜，亦即有關大廈有住戶為密切或次密切接觸者，需要隔離14或4日。

以全港18區劃分，元朗區繼續佔最多，共有165幢上榜，較前日的121幢再增44幢。元朗區中，有住戶檢疫的大廈分布廣泛，散落在多條村屋，以及公共屋邨，另有多個私人屋苑有座數上榜，包括嘉湖山莊景湖居第6座、13座、樂湖居第2座、13座等，該屋苑共有7座有住戶居家檢疫，另外連接元朗港鐵站的Yoho Midtown Tower M2、溱柏第10座等亦榜上有名。

▼2月12日 沙田水泉澳邨茂泉樓圍封檢測▼



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其次則是沙田，昨日再有142幢上榜，較前日再增36幢，早前污水檢測呈陽性而被封區強檢的水泉澳邨便有5座上榜，包括山泉樓、峻泉樓、崇泉樓、月泉樓、竹泉樓，私人屋苑方面，則有曉峯灣畔第4座、新城市廣場第3期蕙蘭閣、希爾頓中心B、D座、沙田第一城第13、14、40座等。

另外，今日的檢疫大廈名單上，繼續有多幢豪宅上榜，包括港鐵九龍站上蓋豪宅凱旋門摩天閣、觀星閣，鄰近港鐵奧運站的凱帆軒第1座、太古城夏宮閣、天星閣、金山閣，以及寶馬山花園等。

紀律部隊宿舍增至14座 順利紀律部隊宿舍8座全上榜

紀律部隊宿舍的檢疫名單亦由前日的6座，增至昨日的14座，增幅逾1倍，包括黃大仙紀律部隊宿舍第1、2座、黃大仙豐盛街紀律部隊宿舍第1座、荔景紀律部隊宿舍第2座 、秀茂坪紀律部隊宿舍第2座、觀塘紀律部隊宿舍2座、順利紀律部隊宿舍第1至8座，亦即整個位於順利的宿舍亦無一倖免。

另外，最新名單中值得注息的是，有兩個地址的英文版本，連屋苑、座數、單位亦披露，亦即是全個單位資料，有違以往衞生署僅交代屋苑和座數的做法，有關地址分別位於尖沙咀厚福街5-6號多富閣，以及元朗天華邨華祐樓。

《香港01》午夜嘗試再瀏覽檢疫名單的網址，惟網站顯示「找不到你要的網頁」，相信檢疫大廈名單已被下架，未知是否與個別單位整個住址被披露有關。

▼2月11日 長沙灣體育館檢測站排長龍▼

