5個範圍污水樣本呈陽性　柴灣翠灣邨、杏翠苑　沙田第一城上榜

政府今日（12日）於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，並會在5處地方明天起派發快速測試套裝予該區工作的清潔員工及物業管理員工派發3套快速測試套裝。涉及地點有兩處均位於柴灣，包括高威閣及灣景園，以及翠灣邨其中4座及杏翠苑，另外沙田第一城第34至52座、屯門龍門居，以及古洞碧華花園、南苑及燕林小築一帶住宅一帶，連同附近恩慈之家都受影響。



污水檢測呈陽性地區：

柴灣－翠灣邨及杏翠苑

柴灣－高威閣及灣景園

北區－碧華花園、南苑及燕林小築一帶住宅

沙田－第一城（第34至第52座）

屯門－龍門居

按政府標示的位置，柴灣翠灣邨涉及的座數為翠寧樓、翠康樓、翠壽樓、翠福樓，及杏翠苑兩座；高威閣共4座及灣景園均在驗出污水範圍內；北區古洞一帶包括燕崗村、碧華花園、南苑及燕林小築一帶住宅，連同提供福音戒毒及戒酒的二級歷史建築物恩慈之家，都在範圍之內；另外，屯門龍門居所有座數，及沙田第一城第34至52座，污水都被驗出陽性結果。

民政事務總署指，會由明日（13日）起經東區、沙田、屯門及北區民政事務處，及透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會，陸續向涉及地區工作的每位清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。不過政府強調，政府強調，以快速測試套裝進行的檢測不能替代強制檢測。巿民如對身體狀況有懷疑、曾到訪疫情爆發的地方或曾接觸患者等，應盡快到檢測中心接受檢測。