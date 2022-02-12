確診大廈│增193幢大廈上榜　沙田區最多　何文田豪宅皓畋住戶確診

第五波疫情持續嚴峻，衞生署衞生防護中心周六（12日）公布確診大廈名單，較昨日增加193幢大廈，大部份為沙田區，一共增24幢大廈，分散在大圍、沙田及馬鞍山多個屋苑、公共屋邨。



而截至昨日（11日）深水埗區及觀塘區的確診大廈，有大比數增加，分別增加了20幢大廈出現確診個案，不少個案位處單幢大廈或唐樓，分布在福榮街、南昌街及鴨寮街一帶，觀塘麗港城有三座出現確診個案；而亞洲國際博覽館榜上有名。



而何文田豪宅皓畋 7 座及中西區縉城峰亦出現確診個案。



根據衞生防護中心最新的確診大廈名單中，全港則較昨日增加193處。當中增加最多的為沙田區，有24幢大廈，其次是深水埗區及觀塘區，分別增加20幢大廈上榜，深水埗福榮街新增4幢大廈，分別於102、104、106及200號；而觀塘區麗港城的13座、19座、24座亦新上榜，此外，順利紀律部隊宿舍2座有人中招，分別為2座及5座。

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元朗區的確診大廈亦有不少，總共增加了16宗，新增私人屋苑包括嘉湖山莊樂湖居 3 座、新時代廣場第二座，新增納入名單的公共屋邨包括朗屏邨石屏樓、天晴邨晴海樓、天恒邨恒俊樓等。

元朗區繼續佔最多，有137幢上榜，新增私人屋苑包括嘉湖山莊樂湖居 3 座。（資料圖片/余睿菁攝）

沙田昨日新增最多的確診大廈，增加了24幢大廈，新增的私人屋苑包括名城盛薈 2 座、恒峰花園 1 座、雲海松海臺 1 座，瀝源邨貴和樓、壽全樓，駿洋邨駿爾樓等公共屋邨亦上榜。而亞洲國際博覽館榜上有名。

葵涌的石籬（一）(二)邨亦出現四宗確診個案，分別在石籬(二)邨石廣樓、石籬(二)邨石華樓、石籬(二)邨石榮樓及石籬(一)邨石逸樓。

何文田豪宅皓畋 7 座上榜。（資料圖片）

而何文田豪宅皓畋 7 座上榜，而港島區個案則較少，部份為檢疫酒店。