安老院爆疫︱檢疫設施恐爆滿　羅致光：院友檢疫日數最短縮至7日

第五波疫情幾何級擴散，多間護老院舍爆疫，深水埗溫暖護老院早前多名院友確診，更有一人離世，而用作院友的檢疫床位亦要面臨爆滿壓力。

勞工及福利局局長羅致光今日（13日）在網誌透露，政府經過反覆討論，有關院舍院友的檢疫安排會調整，包括當只有員工確診，不屬緊密接觸的院友無須檢疫，而在亞博接受檢疫的院友，如第7天檢測結果仍屬陰性，檢疫日數會由14天縮短至7天，同樣地，如同期檢疫的員工第7天檢測結果仍屬陰性，檢疫日數亦會縮短至7天，讓他們回院舍照顧院友。

與此同時，在獲得充足快速抗原檢測套供應後，社署將要求院舍員工每天開工前都進行快速抗原檢測，而該署亦會聯同衞生當局尋找更多合適作為檢疫的設施，包括籌備短期內將亞洲國際博覽館的檢疫床位再增加至1028個。



深水埗溫暖護老院前後有4名長者染疫，該院相關人士或需全數接受檢疫。(資料圖片 / 馬煒傑攝)

若沿用第三波及第四波檢疫模式 院友檢疫床位數日內爆滿

羅致光指，由1月22日起，設於亞博專供安老院及殘疾人士院舍院友檢疫的設施，開始接收需要檢疫的院友，由於疫情趨嚴峻，社署隨即計劃將床位由320個增加一倍至640個。不過，農曆新年假期後個案急升，院舍員工及院友確診數目亦上升，羅指，若沿用第三波及第四波檢疫處理模式，院友的檢疫床位亦會在數日內爆滿，所以他亦要在政府內部呼救，必需調整策略，風險管理為本，讓風險高的院友獲得適當的檢疫安排。

羅致表示，Omicron變異病毒株在全球擴散，形容「菲律賓疫情如坐火箭」。（資料圖片）

院友第7天檢測陰性檢疫日縮至7天 員工每日作快速檢測

羅致光透露，最新安排是當只有員工確診，不屬緊密接觸的院友無須檢疫；在亞博接受檢疫的院友，如第7天的檢測結果仍屬陰性，檢疫的日數會由14天縮短至7天。同期受檢疫的院舍員工，如第7天的檢測結果仍屬陰性，檢疫日數亦會縮短至7天，可讓他們回院舍照顧院友。

防疫條件合適下 院友或在院舍隔離式檢疫

而當院友回到院舍後，會在第8天及第12天接受快速抗原檢測；在防疫條件合適下，院友可在原院舍作隔離式檢疫，而院舍必須遵守衛生當局的防疫要求。

恐近千名院友在感染死百人 亞博床位將增至1028個

與此同時，羅稱社署亦會聯同衞生當局尋找更多合適作為檢疫的設施，包括籌備短期內將亞博的檢疫床位再增加至1028個。他重申，第五波來勢洶洶，浪高已見10倍，而截至年初三，安老院舍疫苗注射率只有約22%，若注射疫苗可減少八成死亡率，基於第四波數字推算，便會有近千名院友可能會在這一波中受到感染，死亡人數便會約有百人，所以必須向各方呼救，生命攸關。

第五波浪高已見10倍，若注射疫苗可減少八成死亡率，基於第四波數字推算，便會有近千名院友可能會在這一波中受到感染，死亡人數便會約有百人，所以必須向各方呼救，生命攸關......我們還要等多久才可以像歐美各地安老院舍達至9成至百分百的疫苗注射率？請求院友家人不要再反對院友注射疫苗。 勞工及福利局局長羅致光

嘆還要等多久才像歐美安老院舍達至9成至百分百接種率

羅致光嘆謂，我們還要等多久才可以像歐美各地安老院舍達至9成至百分百的疫苗注射率？就此，他請求院友家人不要再反對院友注射疫苗，另一方面便要向各到診註冊醫生及醫療機構求救，希望盡快為適宜接種疫苗的安老院院友進行注射。他指雖明白當全港疫苗注射需求急升，醫生及醫療機構，都面對極大壓力，希望大家可以多走一步，更希望能招募已退休的專業人士，重投這場疫戰。