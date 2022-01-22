葵涌邨爆疫｜林鄭籲居民留家　如有安老院、醫療機構等職員應停工

葵涌邨全邨已錄得105宗確診或初步確診個案，患者更涉及安老院及醫院員工。行政長官林鄭月娥宣布，逸葵樓和映葵樓須實行禁足，有4座需要圍封檢測，其餘10座被列入強制檢測公告。她呼籲，只被列入強制檢測公告的10座大廈居民，最好都留在家中，若是從事曝露在高風險地方的工作地方，如安老院、院舍、醫療機構等員工，都不要再上班。



林鄭月娥亦呼籲市民盡快接種疫苗，指現時合資格首劑疫苗接種率已達77.5%，認為有機會達到8成或以上接種率。



▼1月22日凌晨4時，葵涌邨映葵樓圍封強檢▼



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林鄭月娥感謝葵涌邨居民配合禁足檢測及圍封檢測的安排，但亦希望現時仍未需要圍封的10座的邨民都最好留在家中並減少外出，若於院舍、安老院、醫療機構工作的居民都不要繼續上班，呼籲僱主配合，否則把病毒帶到有關處所，就會「非常之危險」

問到會否提供補貼予未能上班的人士，林鄭月娥指，防疫抗疫基金已推出5輪資助，「如果每次有損失都要坐低傾點賠，咁唔係抗疫」，明白會對部分人造成不便，會盡最大努力為有關人士提供方便，但不能夠做到每人都滿意。她又指，抗疫時會有犠牲，有些人影響較大，有些人影響較細，感謝市民配合。

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她指，現時小朋友及長者的疫苗接種比率低，期望未打針的人士盡快打針，對昨日有4.8萬人次接種疫苗感「振奮」，首針人數亦回升至2萬人，令現時合資格人士的首針接種率為77.5%，認為有機會可以達到八成接種率甚至更高，亦呼籲合資格市民盡快預約打第3針加強劑。

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼

