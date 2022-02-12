增7間安老院現確診累計42院舍爆疫　順恩護老中心爆發23人染疫

本港今日新增1,514宗確診個案，新增7間安老院出現確診個案，涉及員工及院友，包括深水埗順恩護老中心建福有限公司、將軍澳路德會黃鎮林伉儷第二安老院、佛教李嘉誠護理安老院、大圍東華三院羅王玉文護養院暨日間中心、上水鳳溪護理安老院、慶楠護老院（深水埗）、彩雲居護理安老院有限公司。



其中順恩護老中心建福有限公司，有17名院友及6名工作人員初步確診，由於涉及人數眾多，一樓的院友及員工都需要撤離檢疫。



本港今日新增1514宗確診個案。（廖雁雄攝）

今日新增確診個案，包括7間安老院，涉及員工及院友。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，位於界限街的順恩護老中心建福有限公司，有17名院友及6名工作人員初步確診，由於涉及人數眾多，一樓的院友及員工都需要檢疫。

將軍澳路德會黃鎮林伉儷第二安老院有一名員工初步確診；佛教李嘉誠護理安老院一名替假員工初步陽性；大圍東華三院羅王玉文護養院暨日間中心，一名院友確診，居於8人房間。

另外，上水鳳溪護理安老院亦有一名文職確診，沒有院友被列為密切接觸者，但可能有其他人士需要作檢疫；慶楠護老院（深水埗）一名在廚房工作的員工確診，三名院友初步確陽性，居二樓人士需要檢疫；彩雲居護理安老院有限公司，一名工作人員及至少五名長者初步確診，同層住戶需要檢疫。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，至今有共42間院舍，逾80名員工染疫。（廖雁雄攝）

徐樂堅：原址檢疫屬慎重考慮

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，至今有共42間院舍，逾80名員工染疫。被問到可否安排安老院舍在原址檢疫，他就指，有關決定屬於慎重考慮，若有差池會導致院舍爆發，但若部份個案居於院舍單人房，感染風險低，則可考慮原址檢疫。而院友撤離時，都盡量安排到亞洲國際博覽館，但由於空間有限，部份院友可能到到亞博檢疫7天後，再回到院舍完成餘下的檢疫。目前有16間院舍需要撤離。

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