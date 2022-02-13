封區｜水泉澳邨茂泉樓及祥龍圍邨呈祥樓解封　共錄14宗初步確診

疫情持續，沙田水泉澳邨茂泉樓昨晚（12日）被圍封強檢，今（13日）晨10時半解封。政府指出，約1,150人接受了檢測，當中共發現8宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府派員到訪茂泉樓約490戶，當中約60戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。



▼2月12日 沙田水泉澳邨茂泉樓圍封檢測▼



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沙田水泉澳邨茂泉樓1150人檢測 發現8宗初陽

政府昨日傍晚6時半起，限制沙田指明「受限區域」，即沙田水泉澳邨茂泉樓內的人士，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府今日上午約10時半完成強制檢測行動，並在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。截至昨晚11時，約1,150人接受了檢測，當中共發現8宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約490戶，當中約60戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府昨日（二月十二日）就水泉澳邨茂泉樓作出限制與檢測宣告及強制檢測公告。圖示受影響人士獲安排準備接受檢測。（政府新聞處圖片）

上水祥龍圍邨呈祥樓6初陽及1宗不確定

另外，政府昨晚下午7時半起限制在上水指明「受限區域」，上水祥龍圍邨呈祥樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府今日約上午11時半完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。截至今日凌晨零時，約1,550人接受了檢測，當中發現6宗初步陽性檢測個案和1宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約640戶，當中約60戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府昨日（二月十二日）就上水祥龍圍邨呈祥樓作出限制與檢測宣告及強制檢測公告。圖示受影響人士獲安排接受檢測。（政府新聞處圖片）

▼2月12日 長沙灣體育館等候檢測人潮▼

