強制檢測｜增15處沙田區佔半　逸東邨三廈、深井海韻花園2座上榜

本港昨日新增1514宗新冠肺炎確診個案，更有最少7間安老院舍出現爆發。

為阻病毒散毒，15個初步陽性檢測個案或陽性檢測個案曾到訪的地點被納入強制檢測公告，當中約一半在沙田區，東涌逸東邨亦有3座大廈上榜。



▼2月12日強制檢測公告▼



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沙田區共有7座樓宇上榜，集中在大圍，有新翠邨新俊樓、雲疊花園6座、金獅花園1期金麗閣、顯徑邨顯祐樓和顯沛樓；另外還有沙田禾輋邨富和樓和馬鞍山恆安邨恆江樓須強檢。

東涌佔第二多，共有3座，全部在逸東邨，包括康逸樓、福逸樓和迎逸樓。其餘零散在新界和九龍多處，如屯門富泰邨秀泰樓、上水天平邨天賀樓、深井海韻花園2座和深水埗元州邨元盛樓等；港島區再次零上榜。

上水祥龍圍邨、沙田水泉澳邨茂泉樓圍封

另外，因應有污水樣本病毒檢測呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，上水祥龍圍邨和沙田水泉澳邨茂泉樓昨晚已被圍封檢測。

5個範圍污水樣本呈陽性 柴灣翠灣邨、杏翠苑 沙田第一城上榜

另有5個範圍污水樣本呈陽性

政府昨日（12日）於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，並會在5處地方明天起派發快速測試套裝予該區工作的清潔員工及物業管理員工派發3套快速測試套裝。

涉及地點有兩處位於柴灣，包括高威閣及灣景園，以及翠灣邨其中4座及杏翠苑，另外沙田第一城第34至52座、屯門龍門居，以及古洞碧華花園、南苑及燕林小築一帶住宅一帶，連同附近恩慈之家都受影響。

今日全港有55個檢測點

今日全港各區合共55個地點將設有社區檢測中心／流動採樣站提供檢測服務。須接受強制檢測的人士可於社區檢測中心／流動採樣站（如服務對象適用）接受免費檢測。