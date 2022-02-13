菜荒｜菜價高位回落　菜芯今$28斤　菜販未安樂：漏夜撲貨唔敢瞓

政府發言人今晨(13日)公布內地供港鮮活食品最新情況，指内地深圳市政府昨日(12日)早上已迅速協調開設臨時接駁點。然而，由於接駁貨車司機的調配關係，今日的蔬菜及冰鮮禽肉供應仍會受到一定影響。今早的九龍城街市，菜價稍微回落，如菜芯現賣28元1斤，但有檔販表示近幾天通宵聯絡供應商查詢貨源：「唔敢瞓覺，驚無菜賣開唔到檔」。



在九龍城街市，菜價稍微回落。(羅君豪攝)

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供應波動菜販四圍撲貨未敢加價：唔知叫啲伙計返唔返工好

湯太是九龍城街市其中一檔菜販，她指從來未遇過類似情況，「上次就完全斷左貨，今次就好啲」，「噚晚成晚冇瞓到，周圍問啲供應商有冇貨，都唔知開唔開到鋪，又唔知叫啲伙計返唔返工好。」

她又指其店舖是專做熟客生意，所以都不敢加價太多，「有啲客好好，見到貴左咁多都嚟買，我都同佢地講聲唔好意思，佢地都體諒。」湯太希望政府在通關方面能寬鬆一點，體諒菜販。

冰鮮豬肉供應復常生意卻未回升：有生意點得閒同你傾計

譚先生是售賣新鮮和冰鮮豬肉的鋪主，他指早前幾天關口有確診個案對於豬肉供應的確有影響，價格也升到百多元1斤，但近幾天已正常回貨，但對銷情影響不大，「第五波疫情開始啲人都唔敢出街買嘢，如果銷情正常，我都唔得閒同你傾計啦。」，「只可以希望疫情紓緩啲，啲人會出嚟買翻多啲嘢」

▼2月8日 蔬菜供應緊張售價升▼

