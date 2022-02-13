封城恐慌｜第五波升溫市民急入貨　消委會籲理性：勿一窩蜂搶購

本港疫情嚴峻，連日來日增逾千宗，確診數字尚未見頂，蔬菜及日用品亦供應緊張，

消委會主席林定國今(13日)在商台《政好星期天》表示，本港正值第五波疫情，面對貨品運輸挑戰，加上市民在抗疫期間增購日用品，導致本港日常用品及食品等價格上升，他呼籲市民理性消費，勿購超逾所需份量，免造成羊群效應，市民一窩蜂搶購，形成社會恐慌。他又提到，港府已獲內地保證，確保會保障内地蔬菜及鮮活食品運輸，籲市民毋須擔心供應問題。



林定國呼籲市民要理性消費。(資料圖片)

日用品及食品價格近月上升 商家減優惠更感「貴咗」

本港日常用品及食品等價格近日上升，消委會主席林定國表示，有留意到日用品及食品價格轉變，尤其是近來一、兩個月「似乎有上升情況」，或與運輸成本及供應相關，消委會遂積極進行調查，並於網上公布相關價格變動。總幹事黃鳳嫺補充指，據機構「網上價格一覽通」數據所示，由去年6月至12月，物品價格升幅放緩，整體錄得增加約2-3%，惟個別產品有上落，且商家減少提供優惠，「所以大家覺得啲嘢貴咗」。

兩大超市上周平均價比1月「貴咗好多」 市民願格價可省10%

她又提到，據兩大超市2月11日與1月平均價對比所見，「事實上啲嘢真係貴咗好多喇」，認為或與供應短缺及運輸挑戰有關，且本港抗疫，「大家都自動入貨」。她建議，如欲「慳錢」勿於同一超市購入所有物品，因消委會上月中曾進行比較，若市民願意「格價」，最少可節省10%，「小數怕長計，一個月起碼去幾次超市，6人家庭，每次慳到成3、4百蚊，咁你乘返4，都慳到成千幾蚊。」她又指，因本港有很多銷售渠道，難言是否有人坐地起價。

跨境貨車未能如常往返中港，本港連日來蔬菜供應緊張，售價飇升。（張浩維攝/資料圖片）

林定國籲無需購買超出需要分量：原本唔緊絀都變緊張

林定國則呼籲，市民要理性消費，「未雨籌謀係好合理」，惟並不需要購買超出需要的分量，否則增供應壓力，「原本唔緊絀嘅都變得緊張」，亦會造成羊群效應，市民一窩蜂搶購，會形成社會恐慌。 他亦提到，政府昨日亦表明已與內地溝通，相信内地蔬菜及鮮活食品供應應不成問題。

疫下電器產品投訴多 外賣平台投訴亦增至逾600宗

林定國又指，去年消委會接獲最多有關電器產品的投訴，「咁多年來其實都無」，當中以家庭電器佔最多，如電視機、吸塵機、冷氣機等，反映市民在疫情下留在家時間增加，對電器需求及要求隨之增加，亦關注家居清潔；網上外賣平台投訴亦見增加，去年接獲約600多宗，「訂咗但送極都唔嚟，原本熱河粉都變凍河粉，變咗一餅嘢，又話送錯地址」；另網絡寬頻使用的投訴亦見增加，「 反映疫情對生活嘅轉變。」

黃鳳嫺：忌抱「貪平」心態

黃鳳嫺又提到，前年網購投訴主要涉及口罩及旅行事務，惟去年則有變，不少涉及購買衣服，包括投訴送貨廷誤或失件等。她提醒，需留意網購平台商譽，忌抱「貪平」心態，因處理網購投訴不容易，部分網購平台會聲稱僅供掛單，著消費者自行向商家追討；另不少消費在社交平台交易，「啲舖頭仔話開就開，話關就關」，且部分採用電子支付，倘是個人對個人則屬私人交易，消委會更難介入理性。

她又指，倘有爭議，消費者應保留資料在手，另大品牌相對較穩陣，亦可參考網上口碑，若遇新網站欲「幫襯」，可先購買較平價貨品，及試用其退款機制，確保其可靠及準時，「就會相對穩陣。」林定國則指，「香港人依家無咩娛樂，手機睇睇吓，就不如買嘢啦」，結果購入未必需要東西，呼籲港人理性消費。

規管美容健身銷售立法擱置 消委會鼓勵政府重啟程序

林定國之後接受傳媒訪問時指，受到社會事件及疫情影響關係，令規管美容健身銷售的立法過程擱置，盼社會環境及疫情穩定後可繼續立法程序。他表示，消委會正密切跟進情況，只要客觀環境容許，會積極鼓勵當局嘗試重新啟動立法工作，認為新一屆立法會累積很多需要處理的問題，要接受現實，但原則上當然越快越好。

他又指，消委會早前已發布監管海外物業銷售研究報告，認為首階段應規管本港銷售海外物業的物業代理，但如果在處理和監管代理都未能完全解決問題，亦不應排除規管海外發展商。

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