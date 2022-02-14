港澳大學生淪假冒官員騙案團伙　20歲「港區特務」被捕

「假冒官員」電話騙案有年輕化趨勢，本港去年錄得19,249宗詐騙案，按年上升23.8%，當中1,140宗屬電話騙案，損失金額高達8.1億元，超過六成受害人為31歲以下人士。曾有一名來港4個月的21歲內地大學生遇上「假冒官員」，短短7日內被騙去300萬元。



騙徒近年趨向港澳兩地大學生埋手，去年一名澳門女子墮「假官」騙案後，騙款1,400萬先匯入一名在澳門升學的香港學生戶口，再分批轉賬來港。其中一名戶口持有人為內地來港七年、在澳門讀書的20歲大學生，他雖然報稱受害者，但涉嫌一直收取報酬，以「香港區特務」身份協助犯罪集團，最終捲洗黑錢案被捕。



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警方去年接獲1,140宗電話騙案，較前年1,193宗微跌4.4%，不過，損失金額則上升近41%高達8.1億元，當中九成損失與「假冒官員」有關。（資料圖片）

警方去年接獲1,140宗電話騙案，較前年1,193宗微跌4.4%，不過，損失金額則上升近41%高達8.1億元，當中九成損失與「假冒官員」有關，去年最大宗損失來自一名90歲婆婆，遭「假官」騙走2.5億元，警方已拘捕一名19歲男子。

2021年騙案數字



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澳門婦被騙1400萬 款項入在澳讀書港生戶口

商業罪案調查科總督察顏凱欣表示，留意到電騙受害人有年輕化趨勢，61歲以上受害人由前年佔30%下降至去年10%；31歲以下受害人則由45%上升至63%，特別是由內地來港就讀的大學生，由前年的80人上升至去年193人，曾有一名21歲內地大學生，來港4個月，遇上「假冒官員」，短短7日內被騙去300萬元。

顏凱欣又指，騙徒開始利用大學生在港澳兩地犯案，一名從事保險業的46歲澳門女子去年9月遭「假官」騙去1,400萬元，騙款先匯去一個在澳門讀大學的香港學生戶口，之後再匯到本港4個戶口，其中一名戶口持有人是一名20歲大學生。

被捕港生自稱也是受害人 遭踢爆有收報酬

據悉，該名20歲大學生聲稱自己是受害者，遇上「假官」受騙，被指示開設銀行戶口做「特務」協助洗黑錢，他報稱會定時「買生果」上門探訪其他受害長者，估計是監察及操控對方戶口，其後獲升格為「香港區特務」，不過，警方調查發現，原來他一直有收取報酬，未必單純是受害者。

商業罪案調查科總督察顏凱欣表示，留意到電騙受害人有年輕化趨勢。（警方提供圖片）

27歲男墮求職騙局 按樓借670萬元

另外，警方去年接獲1,074宗求職騙案，比前年上升2.2倍，損失8,510萬元，99%與網上求職有關，當中較為普遍是「匯款員騙案」，去年最大宗損失為一名27歲人力資源公司經理，他在網上找到一份聲稱「無風險」兼職，騙徒訛稱身處內地無法匯錢到港，要求他協助入賬，從中膁取8%佣金。

受害人不虞有詐，加按自己物業，向6間財務公司借貸670萬元，並匯款到7個私人戶口，當他收到支票後卻發現「彈票」，經追問後騙徒卻要求他再向財務公司借錢，始知受騙報警。

警方提醒，若招聘廣告聲稱能夠搵快錢，但不需任何技能，就有優厚報酬的工作，應加倍小心，亦切勿把銀行戶口借給僱主或陌生人，或以個人名義代其他人申請貸款。