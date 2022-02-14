網戀投資騙案急增　富婆租屋網邂逅海歸美男子一個月即失1780萬

今日2月14日情人節，是萬千情侶浪漫溫馨的日子，至於單身人士，在努力尋覓愛侶同時，小心墮入愛情陷阱。本港去年共接獲1.9萬宗詐騙案件，較前年上升近24%，當中新興的「網戀投資騙案」有642宗，急增2.5倍，損失金額高達3.6億元。



一名65歲退休富婆去年在租屋平台「邂逅」自稱加拿大回港的美男子，對方向她展開強烈的求愛攻勢，富婆招架不住「墮入愛河」，並按對方指示斥資1,780萬元投資比特幣，「戀情」維持一個月後，當退休女士想提款套利，卻被投資App指控洗黑錢，始知「人財兩失」。



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新興的「網戀投資騙案」去年錄得642宗急增2.5倍，損失金額高達3.6億元。。（TVB劇集《迷網》截圖）

警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼



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墮網戀投資騙案男女比例1:5

警方去年錄得19,249宗詐騙案件，較前年上升23.8%，警方反詐騙協調中心攔截了23.5億元騙款。警方指出，自2020年開始，興起網上情緣混合投資騙案的「網戀投資騙案」，去年共錄得642宗，較前年181宗上升2.5倍，損失金額高達3.6億元，受害者以21至50歲群組較高危，男性與女性受害人比例是1:5。

2021年騙案數字



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富婆被遊說投資加密幣 想提款才知受騙

去年最大宗損失發生在10月，一名65歲退休女士在網上租屋平台貼文放租單位，數日後收到一名自稱38歲的「海歸派」男子查詢，他聲稱持有內地護照，計劃由加拿大回港定居，急需居住地點。

警方指，「海歸男」在通訊軟件用了一張「靚仔、成熟、穩重」的照片向退休女士展開猛烈追求，當退休女士「墮入愛河」後，男子便遊說她投資加密貨幣，下載一個虛假投資比特幣App，並先後將1,780萬元存入8個本地戶口。

一個月後，退休女士賬面賺4,400多萬元，她欲套現獲利時，投資App顯示戶口曾用作清洗黑錢並且被凍結，指示她繳交約800多萬元保證金才能提款，她最終無法取回款項，該名「男朋友」亦失去聯絡。

商業罪案調查科總督察顏凱欣表示，留意到電騙受害人有年輕化趨勢。（警方提供圖片）

21歲學生在可疑網站入資料 被簽賬9萬元

至於網絡釣魚騙案，去年有633宗損失890萬元，去年最大宗損失為21歲男學生，他收到聲稱由香港郵政發出的電話短訊，表示其包裹因欠缺資料無法處理，要求他按內附連結進入假網站，輸入信用卡資料，其後信用卡被簽賬4次可疑交易共，涉款1.2萬美元，折合約9.3萬港元。