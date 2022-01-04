去年逾600宗詐騙案涉外傭　警方到檢疫酒店派印尼及菲律賓語傳單

本港去年發生超過600宗涉及外籍家庭傭工的詐騙案件，當中包括「網上情緣騙案」、「網上購物騙案」、「電話騙案」及「洗黑錢」等。警方新界南總區防止罪案辦公室早前到新來港外傭入住的各間檢疫中心及酒店派發宣傳單張，以印尼及菲律賓語講解不同騙案種類，提醒她們慎防受騙及墮入洗黑錢陷阱。



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新界南總區防止罪案辦公室主任楊蓉總督察表示，本港去年發生超過600宗涉及外籍家庭傭工的詐騙案件，當中包括「網上情緣騙案」、「網上購物騙案」、「電話騙案」及「洗黑錢」等。楊蓉指，「騙案對於受害人來說不止是金錢損失，對於千里迢迢來香港打工的傭工來說，她們的心靈亦受到很大的傷害。」警方由去年9月開始接觸外傭、公會代表等，傳遞防止罪案信息。

另外，警方派員到檢疫中心及酒店，包括竹篙灣、麗豪航天城酒店、沙田萬怡酒店及青衣華逸酒店，向新來港外傭派發相關宣傳單張，讓他們於隔離期間，了解不同騙案種類，提醒他們慎防受騙及墮入洗黑錢陷阱。同時舉辦活動予在職外傭，讓他們了解本港的罪案情況及警方的工作。

香港僱傭公會代表及超過50名外傭於今年1月2日參觀了界南總區警察總部。警方安排防騙滅罪講座、參觀衝鋒隊，並安排新界南道路安全組向身為照顧者的在職外傭講解交通安全知識。