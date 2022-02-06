多個政府部門現患者　廉署總部有調查主任染疫　港台員工亦中招

廉政公署今(6日)公布，得悉一名執行處助理調查主任昨日初步確診，正待衞生防護中心確認個案及進一步指示。他在北角廉政公署大樓工作，最後一次返回辦公室上班日期為1月28日，工作時有佩戴口罩及遵守相關防疫措施，初步確診前14日內，在執勤期間沒有接觸公眾人士。

康文署一名於灣仔區跑馬地遊樂場上班的一級工人亦初步確診，她最近上班日為1月30日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，與人接觸時有保持適當的社交距離。署方宣布，跑馬地遊樂場內緩跑徑暫停開放至明日上午7時，以進行全面徹底清潔和消毒。此外，港台一名職員及民政事務總署一名兼職助理活動幹事同樣初步確診。



廉政公署今(6日)公布，得悉一名執行處助理調查主任昨(5日)初步確診。(資料圖片)

廉署發言人表示，已按衞生防護中心指引，安排為廉政公署大樓相關地方全面清潔和消毒。與該名助理調查主任有接觸以及同層工作的廉署人員，亦會按衞生防護中心指引接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。廉署已調配人手，以確保服務不受影響。

發言人指，已提醒所有人員注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳播風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。廉署會繼續嚴格執行各項防疫措施，並繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，以作出適當跟進。

此外，康樂及文化事務署一名於灣仔區跑馬地遊樂場上班的一級工人言亦初步確診。該名員工最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為1月30日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，與人接觸時有保持適當的社交距離。她早前因其居住大廈有確診者，故進行病毒測試，並獲通知初步確診。康文署正安排與該名員工一同執勤的同事接受病毒測試，並已按衞生防護中心指引，全面清潔及消毒該名人員的工作地點及公用設施。



跑馬地遊樂場內的緩跑徑暫停開放至明日（7日）上午7時，以進行全面徹底清潔和消毒。

香港電台亦有一名職員初步確診，港台表示，該染疫職員在旺角道1號商業中心21樓辦公室上班，工作期間有佩戴口罩，日常工作毋須接觸公眾，最後一日上班是本月4日。港台指，已經安排在相關地方徹底清潔和消毒，並與衞生防護中心保持緊密聯絡，作出適當跟進。

民政事務總署傍晚公布，一名在梁顯利油麻地社區中心工作的兼職助理活動幹事確診，其最近上班日期為1月30日，上班前有作體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀，上班期間有佩戴外科口罩。她於梁顯利油麻地社區中心負責後勤工作，並無接觸公眾人士或參與避寒中心工作。她於1月30日在社區檢測中心作病毒測試，結果陰性，2月2日在其居住地區進行「願檢盡檢」檢測後確診，現正接受治療。

民政總署指，已安排社區中心其他有關職員進行病毒測試，並全面清潔及消毒中心的設施和公用地方。署方亦已即時通知社區中心用戶有關情況。位於同一地址的社區檢測中心與社區中心其他部分分隔，獨立運作，另設出入口，而該名員工並非社區檢測中心職員，有關事件並不影響檢測中心運作。

本港新冠肺炎疫情愈趨嚴重，多個政府部門及公營機構人員相繼染疫，本港今新增342宗確診個案，全部屬於本地感染，新增個案連續第二日超過340宗，源頭未明個案累計至少320宗，初步陽性則暫錄得逾300宗。當局形容，第五波疫情危急，個案散播全港各區、影響不同階層和行業，估計疫情未到高峰，個案會繼續上升。

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