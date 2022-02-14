01分析：推算1.09萬確診及初陽病人留社區　醫管局設等候入院熱線

本港新冠肺炎疫情失控，今（14日）日新增2,071宗確診個案，初步陽性個案更創記錄高達4,500宗，料這6,500人仍留家居；扣除已出院、死者及留院者，推算在社區的患者累計多達1.09萬人。



醫管局公布，將開設一條「新冠肺炎確診者等候入住隔離設施支援熱線」，提供給於社區等待的初確人士查詢。局方又指，若病人情況轉差，包括出現呼吸困難、持續高燒、抽筋、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、精神迷糊等，家人須叫救護車將病人送往醫往。



▼2月13日 馬鞍山利安邨利盛樓圍封檢測▼



+ 10

醫院管理局何婉霞：我哋都好心急

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日公布，現時公立醫院的隔離病床使用量已接近九成，已是隔離病床可接收的上限。她希望市民明白，因隔離設施的病床使用率不能達至100%，必須保留空間，以作病人出院後消毒清潔，或接收緊急病人的用途。

何亦指，在過去一周，每日錄得過千宗確診個案，當局亦得悉部分病人仍在社區中等待入院或隔離設施。她進一步解釋，由於病人增加速度實在太快，故必須優先照顧長者、兒童及重症患者，將醫療需要留給該批最有需要的病人。至於等待中或病情穩定的病人，當局現時已盡量想方法提供協助，包括盡快增加隔離設施的數目，亦步署開設指定診所。「作為醫護人員其實我哋都好心急，好想將啲病人收晒，希望大家明白我哋面對嘅難處。」

新冠病毒患者人數分析

究竟有多少病人留在社區？連同今日確的2,071人，累計有25,051人確診，扣除截至今早9時仍留院的3,600多人、已出院的14,763人、223名死者，尚有約6,400確診者在社區，連同今日初步確診的4,500人，即合共有1.09萬人病人在社區。

▼2月14日 馬鞍山利安邨利盛樓圍封延長一日▼



籲其他確診病人透過網上查詢疫情資訊

何婉霞公布，為加強支援等待入院的確診病人，除了現有的「護訊鈴」外，同事亦會主動致電予有需要的病人以理解情況，醫管局將開設一條「新冠肺炎確診者等候入住隔離設施支援熱線」，專門提供給於社區等待的初步確診人士查詢，包括醫療、感染控制等問題。

何亦指，由於熱線專門提供給初確人士查詢，相信不少病人有致電的需要，因此呼籲其他確診病人，盡量透過其他途徑查詢疫情資訊，例如政府社交網頁，新聞公告。她補充指，有關詳情將於稍後公布。

呼籲7種情況下患者要盡快召救護車

何續指，若病人情況轉差，包括出現呼吸困難、持續高燒、抽筋、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、精神迷糊等。她呼籲若病人出現以上情況，「請你哋家人立即叫救護車，將病人送去急症室，我哋係會盡快處理情況變差，以及特別有需要嘅病人。」

▼2月13日 旺角信和中心續要求進入人士掃瞄安心出行▼

