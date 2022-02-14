第五疫情嚴峻，本港昨日新增約2,000宗初步確診，但消息指今日新增1,536宗確診個案。確診數字比起昨日初步確診數字減少近500宗，令不少人產生謎思。衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前曾經在疫情記者會時解釋，不少社區檢測站的承辦商屬私人化驗所，一旦發現初步確診個案時，需要將樣本轉交至公共化驗所再作化驗，結果經確定後方會轉為正式確診。



呼吸系統專科醫生梁子超亦解釋，部分初步陽性個案的樣本可能在下午時分方送達公共化驗所，令樣本「未必做得切，累積出嚟令實驗室（初步確診）數據同佢（確診數目）有差異」，再加上隨著染疫的人數不斷上升，滯後的情況必然會發生。他又指，當局覆檢是必要的做法，以防將假陽性患者隔離後，導致個案因為曾與其他病人接觸，造成交叉感染。雖然個案滯後，但梁子超認為問題不大，現時防控最大問題是隔離設施不足，未能做到「早發現、早隔離」，令「防控機制接近癱瘓」，不能夠截斷社區傳播鏈，建議當局可以徵用遊輪、學校宿舍、康樂營地等作社區檢疫設施。



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本港前晚新增約3,000宗初步確診個案，不過昨日衞生防護中心公布，新增1,347宗確診個案，數字比初步確診少近一半。另外，昨日亦新增約2,000宗初步確診，但消息指今日新增1,536宗確診個案，數目同樣減少，令不少人產生謎思。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（羅君豪攝）

檢測站樣本須轉交至公共化驗所覆檢 造成滯後

衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前曾經在疫情記者會時解釋，不少社區檢測站的承辦商屬私人化驗所，一旦發現初步確診個案時，需要將樣本轉交至公共化驗所再作化驗，結果經確定後方會轉為正式確診。

呼吸系統專科醫生梁子超亦解釋，部分初步陽性個案的樣本可能在下午時分方送達公共化驗所，令樣本「未必做得切，累積出嚟令實驗室（初步確診）數據同佢（確診數目）有差異」，再加上隨著染疫的人數不斷上升，形容滯後的情況必然會發生。

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梁子超：為避免假陽性 覆檢是必要做法

他又指，即使私人化驗所檢測敏感度高，亦不排除每1,000個陽性結果中會出現1個假陽性患者，故當局覆檢是必要的做法，以防將假陽性患者隔離後，導致個案因為曾與其他病人接觸，造成交叉感染。

滯後問題不大 惟隔離設施不足令「防控機制接近癱瘓」

雖然檢測結果滯後，但梁子超認為問題不大，現時防控最大問題是隔離設施不足，未能做到「早發現、早隔離」，又形容令「防控機制接近癱瘓」，不能夠截斷社區傳播鏈；若當局不能夠短期增加設施隔離確診人士，有機會在家中及樓宇造成傳播，令個案繼續急增。

他建議，當局可以徵用遊輪、學校宿舍、康樂營地等作社區檢疫設施，並聘請已接種疫苗的年青人作為臨時工，短暫應對現時檢疫設施及人手不足的問題。另外，他又建議，一旦當局新增檢疫設施，應該首先將近期發病或確診的病人隔離，其次方是較早前確診的個案，「發病超過5日傳播性大跌，變相積落咁多（病人）應先處理最近嘅病人，其他可能到社區指定診所作評估，可能先會善用到啲資源。」

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