確診大廈｜111幢大廈新上榜　紅磡半島豪庭、元朗五條鄉村上榜

本地新冠肺炎疫情不斷升溫，確診者遍布港九新界。按衞生署昨日（10日）的確診患者居所列表，單日再多111幢大廈上榜，全港18區都有份，當中以深水埗區及元朗區最嚴重，分別再多16及15幢大廈中招。



▼2月11日 新增有確診者居住大廈▼



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深水埗區增16幢列榜首 元朗區排行第二

在深水埗區，單日新增16幢大廈上榜，分別有九福大廈、大南街260號、大南街303號、元州邨元健樓、北河街振興大樓、美孚新邨4期、百祥大廈、昇悅居8座、金沙樓、長沙灣道133號、南昌街39 號、海達邨海昌樓、海麗邨海賢樓、福華街104-106 號、鴻祥大廈，以及蘇屋邨劍蘭樓。

至於元朗區，則共涉及15幢大廈，繼日前世宙1座有人中招後，世宙5座再有人確診。另外，天恒邨恒滿樓、天逸邨逸濤樓、協怡山莊、信發大廈、振聲花園、慧景軒3座、御豪山莊5座、錦綉花園 G 段第一街、翹翠峰2座亦上榜。

在元朗區內，亦涉及不少新上榜的鄉村，例如田寮村、米埔新村、沙江圍、崇山新村、橫洲福慶村。

紅磡半島豪庭有居民確診。(資料圖片）

將軍澳中心5座、馬鞍山海典灣上榜

另外，有不少私人屋苑亦上榜，當中有馬鞍山海典灣6座、紅磡半島豪庭3座、藍田麗港城24座、將軍澳中心5座，而東涌映灣園亦繼續有新大廈中招，包括映灣園1期賞濤軒2座、映灣園4期聽濤軒15座。

此外，順利紀律部隊宿舍2座有人中招，資料顯示，早前5座已有確診。至於慈雲山再有大廈中招，分別是慈愛苑愛裕閣、慈樂邨樂滿樓，慈雲山累計至少有19幢大廈中招。

▼2月11日 禮頓中心衛星社區疫苗接種開始運作▼

