疫情｜灣仔駱克道街市今晚提早關閉　牛池灣街市周二周三停開

食物環境衞生署今日（14日）宣布，因應新冠肺炎初步確診個案與牛池灣街市及灣仔駱克道街市有關連，為審慎起見，兩個街巿今日將提早一小時於下午7時關閉，而牛池灣街市明日（15日）及後日（16日）亦會全日關閉，進行深層清潔消毒工作，最快17日重開。



牛池灣街市今晚提早七點關閉。（資料圖片）

牛池灣街市檔戶需取得陰性檢測結果才能重回街市工作

食環署指，牛池灣街市今日將提早一小時於下午7時關閉，明日（15日）及後日（16日）亦會全日關閉，進行深層清潔消毒工作。

食環署指，已清潔及消毒初步確診者工作的範圍。此外，食環署人員會為街市公用地方及設施、附近街道進行徹底清潔及消毒，亦要求街巿檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。

食環署指，會與街巿檔戶保持聯絡，亦要求他們盡快前往社區檢測中心接受免費檢測，並於街市重開前取得陰性結果才重回街市工作，如一切順利，在2月17日重開街市。

灣仔駱克道街市今晚7時關閉 公用地方深層消毒

至於灣仔駱克道街市與一宗初步確診個案有關連，食環署，該街巿今日亦會提早一小時於下午7時關閉，為初步確診者工作的範圍、街市公用地方及設施等進行深層清潔消毒工作等。

食環署稱去年檢視街市換氣量 按需要安裝空氣淨化設備

署方指，一向關注公眾街市的衞生情況，食環署在機電工程署的協助下，已在2021年完成檢視其街市的換氣量，並按需要安裝空氣淨化設備，現時正跟進在其街巿的自動梯扶手帶安裝紫外線UVC消毒裝置，亦會繼續密切留意各街市的情況。

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