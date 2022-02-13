黃大仙大成街街市爆疫今日提早7時關閉　關閉至周二清潔消毒

第五波疫情嚴峻，食物環境衞生署今（13日）宣布，因應有確診個案與黃大仙大成街街市有關連，為審慎起見，該街巿今日將提早一小時於下午7時關閉，並於明日（14）及後日（15日）全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。

食環署預料，如一切順利，可於本周三(16日)重開街市。



黃大仙大成街街市今日將提早一小時於下午7時關閉，並於明日（14）及後日（15日）全日關閉。(資料圖片)

食環署發言人表示，食環署已即時安排清潔及消毒確診者工作的範圍。此外，在深層清潔消毒工作進行期間，食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，亦要求街巿檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。此外，食環署亦會安排在街市附近範圍街道進行清洗消毒。

發言人提到，食環署會與街巿檔戶保持聯絡，並要求他們盡快前往社區檢測中心接受免費檢測，並於街市重開前取得陰性結果才重回街市工作。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在2月16日（星期三）重開街市。

發言人指，食環署一向關注公眾街市的衞生情況，除日間的恆常清潔工作外，街市管理服務承辦商每日於街市關閉後均會在各街巿進行徹底清潔。食環署在機電工程署的協助下，已在去年完成檢視其街市的換氣量，並按需要安裝空氣淨化設備，現時正跟進在其街巿的自動梯扶手帶安裝紫外線UVC消毒裝置。食環署會繼續密切留意各街市的情況，有需要時會於其他街巿進行深層清潔消毒工作，以保持環境衞生。

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