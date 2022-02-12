疫情｜西灣河街市與確診者有關連　將停業兩天清潔　料下周二重開

近日新冠肺炎疫情持續惡化，不少確診個案涉及街市，食物環境衞生署今日（12日）宣布，因應有確診個案與西灣河街市有關連，西灣河街市將於今日下午7時提早關閉，明日及後日關閉，進行清潔消毒。署方亦要求街巿檔戶盡快檢測，若所有檔戶均取得陰性結果，料街市可於本月15日重開。



食環署表示，因應有確診個案與西灣河街市有關連，為審慎起見，該街巿將於今日下午七時關閉，明日（13日）及後日（14日）均不會營業，關閉期間會進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。

涉及確診者的工作範圍，食環署表示已即時安排清潔及消毒，在深層清潔消毒工作進行期間，署方人員亦會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，並要求街巿檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。此外，食環署亦會安排在街市附近範圍清洗街道。

+ 1

食環署續指，會與街巿檔戶保持聯絡，要求他們盡快前往社區檢測中心接受免費檢測，並於街市重開前取得陰性結果，預計街市最快本月15日可重開。

署方強調，一向關注公眾街市的衞生情況，除日間的恆常清潔工作外，街市管理服務承辦商每日於街市關閉後均會在各街巿進行徹底清潔。而署方在機電工程署協助下，已於去年檢視街市的換氣量，並按需要時安裝空氣淨化設備，現時正跟進街巿的自動梯扶手帶安裝紫外線UVC消毒裝置。