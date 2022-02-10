疫情｜大圍街市與確診者有關連　周五起關閉消毒兩日　檔販須檢測

疫情持續，食環署今日（10日）宣布，大圍街市在明日（11日）及後日（12日）關閉進行深層清潔消毒。署方亦要求街巿檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍，並要求於街巿重開前接受免費檢測，在取得陰性結果才重回街市。食環署預計在本月13日（星期日）重開街市。
食環署宣布，因應有確診個案與大圍街市有關連，該街巿將於明日及後日全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。
食環署發言人表示，署方已即時安排清潔及消毒確診者工作的範圍。此外，在深層清潔消毒工作進行期間，食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，亦要求街巿檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。此外，食環署亦會安排在街市附近範圍街道進行清潔消毒。
料2.13重開 檔戶取得陰性結果才重回街市工作
食環署會與街巿檔戶保持聯絡，並要求他們於街巿重開前，前往社區檢測中心接受免費檢測並取得陰性結果才重回街市工作，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在2月13日（星期日）重開街市。
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