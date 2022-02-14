張竹君解密切接觸者定義　同住或同用膳才納入　強檢只集中高危地

本港今日（14日）確診數字再度急升至2071宗，再創疫情爆發以來的新高。不少市民擔心同事、朋友確診後，自己是否密切接觸者？或需要強制檢測嗎？以往一般來説，密切接觸者是指與患者在21日内，共同居住生活、身處同一封閉環境工作，或是進行聚餐等近距離接觸，卻沒有採取有效防護措施的人士。今日，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上再闡釋密切接觸者的定義，指出患者在發病前兩天的同住家人，以及一同用膳的人士才被界定爲密切接觸者。

現時過千幢大廈錄得確診個案，但是某些超過一宗個案的大廈未有被圍封檢測，強制檢測的公告減少。張竹君解釋，現時強檢只集中在高危地方，若市民覺得自己身處高危大廈，可以自行接受檢測。



衛生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上闡釋密切接觸者的定義，並指出患者在發病前兩天的同住家人，以及一同用膳的人士均被界定爲密切接觸者。（資料圖片）

市民對於密切接觸者概念開始模糊，張竹君表示，為防止新冠病毒擴散，因此與確診病人入院前一直有接觸的人士，包括一同用膳、同住家人等，亦屬密切接觸者。她指，由於個案眾多，將盡量安排病人入院或進入隔離設施。

病人同住家屬為密切接觸者 張竹君：唔肯定嘅當自己係穩陣啲

她界定密切接觸者時表示，如果病人的同住家屬未收到電話通知，仍可確定為緊密接觸者：「如果唔肯定當自己係會穩陣啲，盡量留起屋企隔離。」

沒與患者同用餐 除非公司大爆發否則同事不算密切接觸者

她指，若與確診者一同用膳的時間於一周前，相信受感染的機會較小。除非公司出現大爆發，否則只同處工作不當作緊密接觸者。她補充，由於之前個案較少的時期，當局想調查確診者的源頭，因此14日或21日前曾接觸的人士，均列作緊密接觸者。然而現時的方已改為防止擴散，因此確診個案處於傳染期，有機會受感染的人士才被檢疫。

另外，有些錄得確診個案的大廈未有被列入強檢名單，張竹君表示，如果同一大廈在短時間内有2個或以上單位出現確診個案或污水渠呈陽性，才會發出強檢公告，如市民覺得自己身處高危地方，可以自行去檢測。她强調，現時強檢只針對出現爆發情況的高危地方。

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