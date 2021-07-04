消費券｜AlipayHK登記領消費券詳盡教學　已下載App者須先更新

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-04 00:01

網上登記領取5,000元電子消費券於7月4日（星期日）上午6時開始。本港18歲或以上合資格人士可以自行網上登記後，最快 8 月 1 日起可取得第 1 期電子消費券。 選擇AlipayHK的市民於政府指定網頁登記後，下載AlipayHK程式後經四個步驟便可成功申請。

專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記 盡覽申請優惠懶人包

消費券｜一文盡覽八達通、AlipayHK、拍住賞、WeChat Pay搶客優惠

消費券周日登記 八達通、Alipay、拍住賞、WeChatPay揀選全攻略

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

第一步：

以手提電話下載AlipayHK程式，並驗證手機號碼成為用戶。不過須注意的是，早前已下載AlipayHK的人士，須於更新最新的版本，否則不會出現消費券特別識別號碼的一欄。

第二步：

1. 進入政府指定網頁www.consumptionvoucher.gov.hk

2. 進行身份認證

3. 提供登記資料及選定儲值支付工具帳戶

4. 以及為「在港居住」要求作聲明

（電子消費券網頁截圖）

第三步︰

AlipayHK用戶只須輸入主頁上專屬的特定識別號碼，在政府的中央登記系統登記。

第四步：

官方核實資格後，消費券將於指定日期（視乎申請時間），發放到AlipayHK的帳戶上。