劉宇隆指加快接種如唯一出路　有計劃下每日接種30萬劑可做到

本港的新冠肺炎第五波疫情嚴峻，昨日（14日）單日確診及初步確診數字為疫情爆發兩年多以來新高，近日更出現感染新冠病毒的兒童嚴重個案。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆，在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，政府應邀請不同醫學團體及私家醫生，參與外展接種工作，為兒童及長者接種新冠疫苗，「噚日就打咗8萬幾針，但唔夠，就算做唔到，有目標後達20萬針都幾好。」



今早有不少市民輪候接種科興疫苗，當中有少數家長帶同年幼子女接種第一針。（孔繁栩攝）

籲幼童照顧者應全部接種疫苗

劉宇隆又指，早前港大感染及傳染病中心總監何栢良曾建議，本港要加快疫苗接種速度，至平均每日30萬劑，說法聽起來雖匪夷所思，但只要有計劃和籌謀，是一定做得到，有如「唯一出路」，「噚日就打咗8萬幾針，但唔夠，就算做唔到，有目標後達20萬針都幾好。」他又認為，幼童照顧者應該全部接種疫苗，降低幼童感染風險，即使受感染，病毒量都會下降得較快，有助提升對幼童的保護。

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劉宇隆再次提醒家長，只要子女在接種疫苗之前，曾接種其他疫苗，兩款新冠疫苗都對兒童安全有效，無甚副作用。他說，科興疫苗與兒童自小接種的其他疫苗是採用同一技術，「家長願意畀小朋友打流感針，科興技術原理一樣打得！」

▼2月11日 禮頓中心衛星社區疫苗接種開始運作▼



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呼籲家長盡快為子女預約接種

至於復必泰疫苗的中和抗體高些，但有機會出現心肌炎，劉說，兩針只要相隔三個月才接種，已較安全得多，「只係多次講過，接種復必泰後的一個星期唔好運動，要休息。」他呼籲家長應盡快為子女預約接種，家人也應接種，建立保護屏障。

劉又指，部份仍在接受治療的兒童，如患癌症、免疫系統毛病，在打新冠疫苗前宜尋求醫生意見外，其他大多可接種。至於0至3歲幼童，現時未納入接種新冠疫苗對象。