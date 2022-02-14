新冠疫苗｜科興接種年齡下調至3歲　5間學生健康中心周二起可接種

第五波新冠肺炎疫情持續，政府連番推動市民打針，近日再放寬科興疫苗的接種年齡至3歲。衞生署今晚（14日）宣布，轄下五間學生健康服務中心，即柴灣學生健康服務中心、藍田學生健康服務中心、沙田學生健康服務中心、屯門學生健康服務中心及西環學生健康服務中心等，將擴展新冠疫苗接種服務，由明日（15日）起為三歲或以上兒童接種科興疫苗，家長或監護人明日起可透過網上預約系統預約接種。



▼2月11日 禮頓中心衛星社區疫苗接種開始運作▼



+ 4

衞生署指，由明日起，上述五間學生健康服務中心，將於星期一至五，上午9時至中午12時30分，以及下午2時至5時30分（公眾假期除外），為3至17歲的兒童及學生，提供科興疫苗接種服務。家長或監護人可於明日起，透過網上預約系統，預約疫苗接種服務。

五間學生健康服務中心：



．柴灣學生健康服務中心



．藍田學生健康服務中心



．沙田學生健康服務中心



．屯門學生健康服務中心



．西環學生健康服務中心



衞生署續指，接種疫苗的兒童須帶同身份證明文件正本，如兒童身份證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，在接種疫苗時便須出示附有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）。另外，他們必須在接種疫苗當日，攜同已簽妥的家長同意書，並由家長或監護人親自陪同前往接種疫苗。家長同意書的範本可以在疫苗接種計劃專題網站下載。

▼2月6日 元朗體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



+ 2

衞生署發言人表示，兒童與成人一樣，接種第一劑與第二劑科興疫苗，都需要相隔28日。在預約接種新冠疫苗前，需特別留意接種新冠疫苗和其他疫苗之間，包括季節性流感疫苗，須相隔最少14日。

▼商場納入表列處所 2月24日起必須打疫苗才可進入▼

