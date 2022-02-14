疫苗通行證｜薛永恒稱安心出行增自動功能　毋需往返商場入口掃碼

第五波疫情失控，特首林鄭月娥上周二（8日）亦曾指，所有人在2月24日起，進入商場等表列處所時須使用「安心出行」，有市民擔心因部分餐廳及超市位於商場內，當離開處所返回商場掃碼途中，會因未掃商場「安心出行」碼被檢控。

創新及科技局局長薛永恒今（14日）於立法會會議中表示，正研究方法讓進入商場內超市或餐廳的市民，離開後可盡快掃瞄商場二維碼而毋須返回商場入口，例如於「安心出行」設自動功能或簡單方法確認。

薛又指，疫苗通行證相比「安心出行」實名制好處更明顯，如不擅手機市民能以紙本針卡作記錄，亦能推廣疫苗接種：「簡單講我哋唔需要安心出行實名制，用疫苗通行證已經做到實名追蹤，做到防疫抗疫嘅用途。」



▼2月13日 旺角信和中心續要求進入人士掃瞄安心出行▼



早前，政府將宗教場所、商場、百貨公司、超級市場、街市或市集，以及理髮店或髮型屋，納入「599F章」的表列處所之內。同時，疫苗通行證率先於2月10日，在D類食肆生效，引來公眾誤解以及帶來混亂，不少商場包括旺角信和中心，近日亦要求市民進入前須掃瞄「安心出行」。

立法會選委界別議員管浩鳴在立法會會議指，若市民到商場內的餐廳及超市，過程中須於「安心出行」掃瞄及離開處所多次，造成不便；市民亦擔心執法部門抽查後觸犯法例，因此向當局查詢會否考慮改善流程。

薛永恒研在「安心出行」設簡單方法 便利進出商場食肆與超市

創科局局長薛永恒回應指，已觀察到「安心出行」需提升功能以便利市民。他透露，當局正研究進入商場內超市或餐廳的市民，離開後可盡快掃瞄商場的二維碼，而毋須返回商場入口掃碼，例如於「安心出行」設自動功能或簡單方法確認。

盡量做到便民利民，當去到商場入面某一個處所，出返嚟有個便捷方法可以確認咗，等佢哋唔需要去返入口掃碼。 創新及科技局局長薛永恒

薛亦指，現時正研發相關技術，稍後將公布細節：「簡單講，盡量做到便民利民。當大家去到商場入面某一個處所，出返嚟我哋有個便捷方法可以確認咗，等佢哋唔需要去返入口掃碼。」

方保僑料「安心出行」或加離開功能 可選返回之前處所

對於薛永恒提到的自動功能，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析指，現時技術難以在距離上做到精準確認，或會將附近處所的人士自動記錄。因此他估計，當局會在「安心出行」加入新的離開功能，若市民離開商場內的超市或餐廳時，可選擇返回之前的處所，而無須到商場入口再掃二維碼。

▼2.10「疫苗通行證」率先在D類食肆推行▼



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認疫苗通行證可實名追蹤 薛永恒：比安心出行實名制更好

管浩鳴再問到何時推出「安心出行」實名制，薛永恒回應指，當局非常關注如何利用科技追蹤疫情，即將推出的疫苗通行證亦能達到實名追蹤。他解釋，由於市民接種疫苗時已實名登記及提供聯絡方法，當他們進入處所時展示疫苗通行證，則被處所記錄其到達時間及個人資料。如後來發現有確診者於同時段到訪，衞生防護中心追蹤辦則透過處所的記錄，主動找出該批市民。

薛又指，疫苗通行證相比「安心出行」實名制的好處更明顯。他進一步解釋指，「安心出行」須市民掃瞄二維碼，但全港僅得約10萬個處所設二維碼，若處所反掃市民的疫苗通行證作實名追蹤，相比下更為有效。

我哋唔需要安心出行實名制，用疫苗通行證已經做到實名追蹤，做到防疫抗疫嘅用途。疫苗通行證比「安心出行」實名制好處更明顯，如不擅用手機市民能以紙本針卡作記錄，亦能推廣疫苗接種。 創新及科技局局長薛永恒

薛亦指，疫苗通行證除了手機外，亦能以紙本針卡作記錄，同時亦能推廣疫苗接種。然而，若推出「安心出行」實名制，涉及須登記及儲存資料等流程，須市民配合及花費頗長時間。「簡單講我哋唔需要安心出行實名制，用疫苗通行證已經做到實名追蹤，做到防疫抗疫嘅用途。」