消委會｜外傭難求改聘鐘點　一線通及Lazy可揀已打針家務助理上門

疫情襲港逾兩年，禁飛和檢疫條件令外傭難求，不少家庭轉向聘請家務助理以解燃眉之急。消費者委員會今日（15日）發表有關家務助理的調查報告，發現調查中的12間公司，僅5間公司表示，部分家務助理已打針，包括力奇服務、心家居陪月服務心、家務皇、Lazy和一線通管家易，惟僅後兩者表明可讓消費者選擇已打針的家務助理上門服務。

至於若消費者或家務助理須強制檢測，只有9間公司有回覆相應安排，有6間表示，若助理須強檢，會另外派員或改期，更有家居易服務更容許消費者退回訂金；若消費者要強檢，亦有5間可以改期，當中長者安居協會轄下的一線通管家易更容許免費取消服務。消委會提醒，消費者應與家務助理公司明文約定有關強制檢測的相應安排，以保障雙方的有關權益。



消委會去年11月至12月，向23間提供家務助理服務的公司發問卷，包括20間私營公司和3間社企/公營機構，查詢有關家務助理的服務收費和資料，惟只有11間公司回覆，形容「業界反應令人失望」。消委會職員再以神秘顧客身份查詢「家務皇」的資料，因此今次調查共比較了12間公司的服務項目、收費形式、條款內容，以及服務員的資歷等。

僅4成受訪家務助理公司表明部分助理已打針

疫情下，不少顧主關注家務助理的疫苗接種情況，調查發現，調查中12間公司中，只有5間公司表示，部分家務助理已打針，包括力奇服務、心家居陪月服務心、家務皇、Lazy和一線通管家易，惟僅後兩者表明可讓消費者選擇已打針的家務助理上門服務。

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家務助理遇強檢 6公司可改人或改期 家居易准退訂

至於在強制檢測方面，只有9間公司有回覆相應安排，若家務助理被強制檢測，6間公司會另外派員處理或改期，包括力奇服務、盛世家居服務、家居易、心家居陪月服務中心、Lazy和一線通管家易，而家居易更容許消費者退回訂金。若是消費者需要強制檢測，力奇服務、盛世家居服務、家居易、一線通管家易和智舒適家居服務均表示，會改期提依服務，當中一線通管家易更容許免費取消服務。消委會提醒，消費者應與家務助理公司明文約定有關強制檢測的相應安排，以保障雙方的有關權益。

而在一般服務方面，調查發現，每間公司涵蓋的服務範圍都有差別，特別是一些涉及較危險及容易跌倒的工作，例如「卓越家居清潔」、「家居易服務」和「智舒適家居服務」，此3間公司均表明，其家務助理不會清潔屋內較高位置，或進行任何需要攀爬的工作。

有11間公司均表示可為顧客抹窗，惟當中有6間公司表明不會抹外窗，包括力奇服務、卓越家居清潔、盛世家居服務、吉祥清潔、Lazy和智舒適家居服務。（資料圖片 / 李澤彤攝）

另外，「Cleaning Buddies」、「卓越家居清潔」、「家務皇」和「一線通管家易」均不會提供詳細合約及／或收據等文件供消費者保存，卓越家居清潔表示，會在消貴者要求下才提供合約，消委會批評該4間公司的透明度極低，提醒消費者要多加留意，一旦發生爭拗，投訴時亦難以有相關證明。

12間公司都有提供單次服務，收費每小時80元至160。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

至於抹窗方面，有11間公司均表示可為顧客抹窗，惟當中有6間公司表明不會抹外窗，包括力奇服務、卓越家居清潔、盛世家居服務、吉祥清潔、Lazy和智舒適家居服務，而家務重和一線通管家易則無涵蓋抹外窗。消委會提醒，抹外窗危險性較高，顧客應提合適的輔助工具，如長手柄，而家務助理若認為有關工作危害其人身安全，亦有權拒絕有關要求。

值得注意的是，盛世家居服務僅提供煮食服務，但未有列明是否包括買餸，而亦有公司表明，若家務助理須兼顧清潔和煮食服務，收費會較高，例如智舒適家居服務的單次收費每小時660元，較單次一般清潔收費的550，相差約32%。消委會提醒，消費者不能假設家務助理可任作差遣，應小心比較不同公司的服務範圍。

收費方面，12間公司都有提供單次服務，收費每小時80元至160，視乎地區、每次服務時數或家務助理年資而定，消委會形容單次收費懸殊，其中一間公司「盛世家居服務」的港島區收費為410元起，較九龍和新界區的360元相差約14%。至於購買套餐，消委會提醒預繳式消費存在一定風險，包括套餐的每次服務時數較短、套餐具有效期，以及若消費者欲在中途取消服務，或未可退回款項。

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