消委會｜IELTS班「成績保證」有條件　功課要高分　不成功冇錢退

移民、外地升學或到外地工作等，都需要出示英語能力證明，大部分人都會報考英語水平測試IELTS，為取得好成績，坊間亦有多間院校開辦應試課程，部分更以「成績保證」作招徠。不過，消委會發現標榜成績保證的院校，有一定嚴苛條件，包括出席率必須達100％，所有功課及模擬考試需要取得一定分數等，而即使成績未達保證分數，亦只有一間退回最多一半學費，其餘只提供免費重讀。



消委會以消費者身分向15間院校查詢IELTS應試課程的資料，其中有6間以「成績保證」作招徠，其中遵理精英匯、英皇教育中心、學博教育及華爾街英語都推出7分保證計劃，而現代教育則保證6分至7.5分，新城教育中心則只保證取得理想成績。而遵理精英匯、現代教育及英皇教育中心都對學生的出席率有要求，並要求校內成績高。其中遵理精英匯要求出席率要100％，不可遲到或早退，並要出席所有測驗及指定試卷獲得至少7分，課程完結後要兩個月內應考IELTS。

即使滿足到各院校提出的要求，即使考生最終沒有達到保證成績，亦只有新城教育中心表示可以退回最多50％學費。其餘只會提供重溫整個課程或免費改文、寫作及文法影片等。消委會認為，消費者報讀前，宜先了解清楚「成績保證」計劃的 詳情，及獲取相關保證的條件，評估是否能滿足要求才決定是否報讀 。

部分院校亦聲稱可以「免費試堂」，但有消費者投訴，出席試堂前又收取$300 留位費，至試堂當日，職員更以疲勞式手法推銷課程，投訴人因最終抵受不住兩小時的疲勞轟炸，而繳付約4000元學費才能離開，而消委會介入後同意退款全數學費。而英國文化協會雖沒有試堂，但報名前要進行英語入學試，會另外再收取90元考試費。消委會提醒，要小心院校以「免費試堂」作招徠，但其實暗藏其他收費。

消委會亦提醒消費者留意缺席及補堂、疫情期間安排、退學退款，及更換導師的條款。

消費者委員會總幹事黃鳳嫺表示，IELTS課程非正規課程，設計及質素不受教育局規管，但若有關院校違教育條例仍可去教育局投訴，不過又有部分院校可獲豁免，認為最佳處理方法是先去教育局查詢，若涉營商手法就要去海關投訴