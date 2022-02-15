科興疫苗接種年齡今降至3歲　家長憂染疫成重症急為子女預約打針

第五波疫情肆虐，早前有4歲男童疑染疫發燒嘔吐，送院不治，續有3歲女童染疫後病情危殆入住深切治療部，令不少家長甚為憂慮。港府日前將接種科興疫苗的最低年齡由今日（15日）起降至3歲。今早沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心，有逾百人等候上午接種疫苗的即日籌。



現場有家長表示，全家已接種疫苗，獨欠3歲女兒未接種，一知道政府降低科興疫苗接種年齡，便即時女兒預約，希望令她得到保護。另有家長表示，因未能在網上預約，帶同一對子女到場，但因上午即日籌已額滿，要等下午再排隊領籌。



家長徐女士︰對兒童染疫感擔心 今早7時到場輪候

成功為4歲兒子領取即日籌的徐女士指，今早7時已到場排隊，當時人龍已極長。徐女士指，近來見到不少兒童染疫的新聞，感到非常擔心，決定帶兒子來打針。

據記者現場觀察，在一小時內約有10多位已預約的兒童，由家長陪同進入中心接種疫苗。家長彭女士指，全家已接種疫苗，只差3歲的女兒未接種，而近日的疫情令她很擔心，一知悉女兒可以打針，今早隨即為她預約，「雖然大家說似感冒，但不知幾時會變種，希望打針能給小朋友保護。」

上午即日籌派罄 家長下午再到場排隊

育有4歲兒子的家長呂先生表示，因今早未能在網上預約，帶同兒子來現場等候即日籌。兩父子今早到場時，即日籌已額滿，兩人只好暫時離開。呂先生說，雖然擔心兒童接種疫苗或有副作用，但眼見現時疫情越來越嚴重，坦言「擔心不了那麼多，都要讓他（兒子）打針。」

另有居於沙田第一城的夫婦，帶同分別5歲及3歲子女一家到場。他們指，今早在網上未能預約，決定到現場排即日籌，但即日籌已額滿，會先回家待下午再來排隊。

沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心外，今早有逾百人等候即日籌。(盧翊銘攝）

居於石硤尾的朱女士，因為聽聞沙田源和路體育館人流較少，便帶4歲女兒來排隊，同樣要等下午再排即日籌。朱女士提到，原本是打算讓女兒在學校接種疫苗，但現時回校上課無期，才自行帶女兒來接種疫苗。

家長王先生︰憂疫情幾近失控

家長王先生今日則陪同9歲女兒，到接種中心打第一針科興疫苗。他指，近月個案宗數由最初百多宗、到千宗、至近來的四千宗，令他覺得疫情幾近失控，遂與太太跟女兒一同預約來打針。他續指，近來疫苗接種的預約爆滿，曾經問過私家診所，但輪候需時，女兒就讀的班級中，只有三分之一的同學已接種疫苗，其他人則未預約到時間。