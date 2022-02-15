政務司司長李家超上周六（12日）率團到深圳，出席第二次內地與香港新冠疫情研討會，同日交代將成立「專班」，並點名由政制及內地事務局局長曾國衞、運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始及保安局局長鄧炳強，負責不同工作。

不過，特首林鄭月娥翌日（13日）發稿公布的名單，與李家超的說法有出入，鄧炳強不在名單上，並加入發展局局長黃偉綸和商務及經濟發展局局長邱騰華，惹來「權鬥」猜疑。

林鄭月娥今早（15日）出席行會前回應指，與內地專家會面後只能籠統地交代一些工作，在翌日政府內部高層會議後，再仔細決定分工，新聞稿中沒有提過的局長，不代表不會參與抗疫，例如日後與內地通關，一定由紀律部隊負責，保安局局長要負責與內地便利通關的措施。



林鄭：抗疫工作不可能全交給一局長

被問到為何最終公布的5個對接工作小組負責局長和李家超一開始的說法有異，林鄭笑指傳媒很喜歡看文件、仔細核對，並指司長到深圳開會後，會議即時成果是疏理出5個要對接的範圍，當時只可以在第二天政府內部高層會議後，再仔細決定分工。

她認為抗疫的工作不可能完全交給一個局長，政府一直都不是這樣做，正如接種疫苗事宜，是公務員事務局局長負責，這看似不像是公務員事務，但政府是上下同心，所以透過行政長官的指令，所有部門都需要負責不同層面的抗疫工作。

她提到，新聞稿中沒有提及的局長，不代表他們不會參與抗疫，例如日後與內地關口，一定是紀律部隊負責，保安局局長便負責與內地便利通關的措施，在小組內匯報。