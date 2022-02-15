疫情｜林鄭月娥：向病毒投降非選項　正研經水路運送內地物資來港

第五波新冠疫情確診個案持續上升，特首林鄭月娥今早（15日）表示，完全明白市民擔心、誤解，特意作出三點澄清，強調政府不放棄或懈怠，會努力按「動態清零」為目標應對挑戰。

她又指，在中央全力支持下，政府上下同心打好抗疫戰，強調向病毒投降「不是一個選項」。她呼籲市民保持信心，繼續全面配合政府的防疫抗疫措施，減少外出，做好防護，避免感染，「快啲打針」。

林鄭月娥指，由運輸及房屋局局長負責的一個小組會專門處理供港非醫療的物資，包括日常物品、蔬菜、活豬活牛等。現時特區政府除了招募更多司機參與跨境運輸工作，確保跨境司機每日檢測呈陰性才可以工作，亦正研究水路的方案，聯絡海運公司，以水路運送物品來港。



林鄭月娥強調，政府有抗疫主體責任，一定會堅持意志。（張浩維攝）

林鄭：政府有抗疫主體責任

林鄭月娥指，現時每日有8000個跨境司機負責運送生鮮蔬菜食物來港，但是因為本港的疫情，不少司機感染疫情，按照早前與廣東協商的安排，這些司機不能豁免14天檢疫，因此剔除兩成以上司機現時不能做跨境貨運，所以會出現供應的延誤，導致菜價上升。

林鄭月娥今早出席行會前見記者，她在開場白尾段提到有三點須澄清，第一點是政府的態度及立場，強調政府有抗疫的主體責任，一定會堅持意志不放棄，努力按「動態清零」為目標，面對第五波疫情，以最積極有為的態度應對前所未有的挑戰。

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稱政府上下一心總動員抗疫

策略及措施方面，林鄭強調政府要不斷調整措施、提升能力，不會掉以輕心，在果斷之外盡量做到人性化，希望提高市民接受程度。她舉例指，圍封強檢為市民帶來不便，所以政府在1日至7日強檢行動，為居民提供一日三餐及其他支援；政府亦得知市民擔心無形中受感染，所以大量派發檢測包有需要。

她表示，目前有4,000多名緊密接觸者或次密接觸者正進行「居安抗疫」，認為計劃自一相當順暢，24小時電話熱線可以讓1千多名市民獲得支援，醫管局稍後亦會推出加強措施，支援在家中等候隔離的初步確診者。

第三點澄清是強調特區政府上下一心，總動員抗疫，包括不同政策局、部門聯同醫護人員、承辦商、大學科研人員以至地區義工等組成抗疫團隊，有公務員同事轉往抗疫最前線幫忙，亦有退休前公務員亦願意加入，例如圍封一大廈要上百名公務員同事，指他們聯同主導部門完成每一晚服務。