小一派位｜移民潮及人口減選校應進取？升學專家提醒勿犯4個錯誤

1月22及23日是2022/23小一統一派位選校交表日，教育局早前宣佈2.29萬學童獲派位 成功率創近年新高，對於未獲自行分配學位取錄的學童家長，本月22及23日一連兩日要為子女辦理選統一派位選校手續，結果將於今年6月2日公布。

統一派位將全港劃分為30多個「小一學校網」，家長在「小一入學申請表」上需根據住址填報其所屬的「小一學校網」編號。教育及升學發展專家Ken Sir指出雖然有跨境生人數下降、小一適齡人口下降及移民潮等因素，但仍建議排序時仍要以保守為上策，同時提醒家長切勿用4個「自殺式」填表方法。



統一派位依校網填表

整個小一入學統籌辦法分為兩個階段，上年11月分完成的自行分配學位階段完成而未有學位的學生，將進入1月22及23一連兩日收表的「統一派位」第二階段，根據教育局公布小一入學統籌辦法之主要目的，為消除進入較受歡迎小學的激烈競爭對幼童帶來的壓力，及對幼稚園教育所造成的不良影響。

資料圖片

同時小一入學統籌辦法將全港劃分為三十多個「小一學校網」，家長在「小一入學申請表」上須根據住址填報其所屬的「小一學校網」編號。 直接資助計劃（直資）小學、私立小學及英基學校協會屬下小學的小一學位並不在小一入學統籌辦法之內。家長如希望子女入讀此類學校的小一班級，需自行向這些學校申請。

此外，若早前已成功獲自行分配學位，或已獲直資小學取錄並已註冊，則不能繼續參加「統一派位」，否則會將早前已註冊的學額取消。

按圖即睇2022年全港各區統一派位學額名單:

👇🏻👇🏻👇🏻香港島👇🏻👇🏻👇🏻

+ 1

👇🏻👇🏻👇🏻九龍區👇🏻👇🏻

+ 9

👇🏻👇🏻👇🏻新界區👇🏻👇🏻👇🏻

+ 22

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多間官立學校自行階段收生不足

有官立學校在自行收生階段取錄學生不足，當中大埔官立小學更達至逾百學額，Ken Sir說：「這與家長擔心政府在教育局推行的政策有關，由於很多家長都知道當政府推行一些新的政策時，官立學校必然會跟隨，在移民潮已形成的情況下，家長也會擔心香港的環境，同樣地，不選擇官立學校，或不以官立學校作為首選也是必然會發生的事。」

「何況官立學校也不一定是地區的名校，就算有聯繫中學又不一定是Band 1，再加上直資、私立學校相對上競爭會沒以前激烈，所以也對官立學校收生有影響。」

中大埔官立小學(維基圖片)

人口下降加上移民潮下選校應更進取？

受跨境生人數下降、小一適齡人口下降及移民潮等因素影響，是否代表可採進取策年填表？兒童發展及升學專家Ken Sir表示，由於統一派位佔「幸運」因素居多，他說：「今年和往年一樣，雖然依然受移民潮及跨境生等因素影響，但有些大熱的神校或家長屬意名校仍會受收世襲蠶食學額所影響，家長如手持私校學位可在填表上進取一點，但如果現時仍未有任何學校學位在手，建議家長在排序時仍要保守為上策。」

家長應該按自己可承受的風險程度，自己的要求和孩子的實際需要選擇。他說：「家長要考慮孩子能否適應熱門學校的壓力和功課量、喜歡較傳統還是活動教學？自己與學校的教學理念是否一致？學校地點的遠近等等的不同因素有不同的選校策略。」

(資料圖片)

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不同類型家長之填表法

Ken Sir認為將進取、穩陣及保守型的家長在填表上可參考以下排列，有增加中表機會。他說：「進取的家長可考慮首一及二排兩間大熱門學校，第三至五位排三間次熱門，第六排一間冷門學校。穩陣型家長首位填一間大熱、二至四位填三間次熱、五及六則填兩間冷門。最後是保守型家長可在第一至四志願中選擇次熱學校，五及六則填兩間冷門學校。」Ken Sir特別提醒家長要留意:「如抽不中心儀小學，而家長日後打算叩門的話，就盡量不要把位置放得太後。」

甲、乙部頭三甲一樣

由於甲部是不限校網，家長可以填寫全港任何一間學校，Ken Sir建議家長可以全部填上心儀學校，他說：「家長不妨將喜歡的都填上，但如果沒有校網外的心儀學校，則可考慮跟乙部首三志願一樣，但值得注意是電腦先處理甲123之後再處理乙1至30，所以如果派了甲2給家長，家長就會失去派乙1學校的機會。」

「自殺式」填表陷阱

Ken Sir曾過往接觸過不少家長在統一派位的失敗個案，他發現有些家長是自殺式填表，他勸勉今年家長不要用這種的方法填表，因為成功率近乎零。

一：只填最愛的學校，其他位置都不填上學校。

二：只填本區的，其他由他區撥入的都不填。

三：30個格都填同一間學校。

四：選錯性別學校。

Ken Sir對選校有以下建議供家長參考:

1.量力而為，要視乎家庭及孩子的需要作出選校的抉擇，不應盲目選名校。

2.測考次數，要了解學校的考核方法和次數，如孩子記憶力不是太強，兩測兩考相對考核範圍細，較易應付。

3.宗教背景: 避免選一些有違家庭宗教的學校，影響家校合一。

4.不要只以功課量作為選校標準，孩子升小，是人生的第一次，沒有任何功課多或少的概念，家長應該考慮的事自身能付出的時間或方法，而不是見多功課就認為學校不好。

5. 留意除學術外，學校能否提供更多學術以外的活動，讓孩子能多元發展。

兒童發展及升學專家Ken Sir(資料圖片)

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