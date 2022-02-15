廉署控東涌公屋地盤分判商工頭　涉向四地盤工索共1.8萬元回佣

廉政公署昨日(14日)落案起訴一個東涌公屋建築項目的分判商前「工頭」，控告他涉嫌向四名工人收受非法回佣共約1.8萬元，協助對方獲聘及獲發薪金。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴該名前「工頭」。



涉案地盤工頭陳志强，57歲，原於分判商滙基建築工程有限公司任「工頭」。陳被控七項罪名，即兩項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條和《刑事罪行條例》第159A條；及五項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。

被告已獲廉署准予保釋，以待明日(2月16日)在西九龍裁判法院答辯。

工頭向木工每日索100元回佣

案發時滙基是東涌一個公共屋邨建築項目的分判商，在該地盤進行木工工程。被告是滙基的「工頭」，該公司透過員工介紹方式，招聘木工工人。

案發於2019年10月至2020年2月期間，被告曾介紹四名木工工人到地盤工作，受聘於滙基，每日薪金及獎金合共為1,250元。

其中兩項控罪指，被告涉嫌分別與上述其中兩名工人一同串謀，使被告在無合法權限或合理辯解下，接受以每個工作日100元計算的非法回佣，作為被告協助二人受僱和繼續受僱於滙基的誘因或報酬。被告涉嫌從二人收取非法回佣合共8,300元。

另外五項控罪指，被告涉嫌在無合法權限或合理辯解下，從餘下兩名工人接受非法回佣分別共8,800元及500元，作為被告協助二人受僱和繼續受僱，或發放滙基的薪金支票給其中一人的誘因或報酬。

廉署指出，建造業員工如遭非法回佣應舉報。（資料圖片）

廉署︰建造業員工如遭索非法回佣應舉報

滙基在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署再次提醒建造業員工，如被索取非法回佣，應立即拒絕並向廉署舉報。